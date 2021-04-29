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Під Кременчуком сталася аварія з кількома вантажівками і легковиками: є постраждалі (доповнено)

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 2 657 Коментарів: 2

 

На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники

29 квітня, близько 13.00 на трасі поблизу Щербаків сталася масштабна аварія за участі кількох вантажівок і легковиків. Одна з вантажівок призначена для перевезення нафтопродуктів, але чи була цистерна заповнена - поки невідомо.


Як повідомляють у пресслужбі поліції, у ДТП потрапило 4 автівки, з яких 2 - вантажівки. 


На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники.


За попередньою інформацією є постраждалі.



Доповнено:

За інформацією пресслужби поліції, водій ВАЗа отримав тяжкі травми. З місця події медики забрали також дитину і пасажира.



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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: пресслужба поліції та патрульної поліції Джерело відео: h.kremenchug
Теги: ДТП
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Коментарі: 2

342
Kremen.Club:
Сьогодні, 14:06

Кто-то был с шилом


1 0
27
M D:
Сьогодні, 14:50

Та і в місті літають як востаннє. Без нормальної страховки (в тому числі на ремонт свого авто) навіть зі стоянки виїжджати якось незручно.


1 0

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