29 квітня, близько 13.00 на трасі поблизу Щербаків сталася масштабна аварія за участі кількох вантажівок і легковиків. Одна з вантажівок призначена для перевезення нафтопродуктів, але чи була цистерна заповнена - поки невідомо.
Як повідомляють у пресслужбі поліції, у ДТП потрапило 4 автівки, з яких 2 - вантажівки.
На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники.
За попередньою інформацією є постраждалі.
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За інформацією пресслужби поліції, водій ВАЗа отримав тяжкі травми. З місця події медики забрали також дитину і пасажира.