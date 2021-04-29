Під Кременчуком сталася аварія з кількома вантажівками і легковиками: є постраждалі (доповнено)

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На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники

29 квітня, близько 13.00 на трасі поблизу Щербаків сталася масштабна аварія за участі кількох вантажівок і легковиків. Одна з вантажівок призначена для перевезення нафтопродуктів, але чи була цистерна заповнена - поки невідомо.





Як повідомляють у пресслужбі поліції, у ДТП потрапило 4 автівки, з яких 2 - вантажівки.





На місці працюють поліцейські, медики і рятувальники.





За попередньою інформацією є постраждалі.









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За інформацією пресслужби поліції, водій ВАЗа отримав тяжкі травми. З місця події медики забрали також дитину і пасажира.







