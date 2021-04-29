«Кремінь» виграв 7 ігор з 8 на міжнародному турнірі Utmost Cup

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 353

У Вінниці відбувся турнір Utmost Cup, у якому взяли участь вихованці Анатолія Безуса й Олександра Назаренка «Кремінь» 2010. Наші хлопці виграли 7 ігор з 8, але на жаль, одна поразка коштувала «синьо-білим» місця у трійці «золотого фіналу». У підсумку «Кремінь» 2010 у п’ятірці кращих серед 48 команд.





Участь у змаганнях взяли команди з таких міст: Вінниця, Київ, Ковалівка, Хмельницький, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Ужгород, Полтава, Кишинів, Одеса, Кременчук, Чернігів, Ковель, Тернопіль, Львів, Бердянськ, Житомир, Суми, Івано-Франківськ, Козин та Гнівань.





У перші два дні команди провели змагання на груповому етапові та розподілилися на рейтингові місця. Далі, команди, в залежності від зайнятих місць, сформують пари плей-офф, продовжуючи боротьбу за рейтингові місця.





В групі «Кремінь» виграв усі 5 ігор. Наші хлопці забили 22 м’ячі та лише один пропустили у матчі з киянами. Результати матчів: СК «Київ» (2:1), «Чорноморець-Слободка» (1:0), ДЮСШ-2 Хмельницький (2:0), «Колос» Ковалівка (6:0), «Темп» Вінниця (9:0).













У 1/4 фіналу «Кремінь» поступився «Зімбру» (Молдова). У боротьбі за 5 місце Gold league «Кремінь» переміг FC Zaspa (Козин).

Тренери «Кременя» після турніру поділилися, що враження від турніру неоднозначно. З одного боку хотілося зіграти з «Динамо» , але з іншого – наші хлопці добре проявили себе на турніри, проявили свій бойовий характер та злагодженість.

Кращим гравцем команди став Давид Світченко, кращий захисник – Владислав Шпак, кращий бомбардир – Кіріл Горбунов.





P.S. Хлопці разом з батьками після турніру креативно привітали тренера з днем народження.



