Кременчук, Спорт, Кременчуг

Різні цілі - перемога одна: «Кремінь» приймає «Агробізнес»

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 71

 

Чи покажуть зуби «синьо-біла» дружина дізнаємося вже завтра

Завтра, 21 травня, до Кременчука завітають футболісти «Агробізнесу». О 17.00 на стадіоні «Кремінь-Арена» підопічні Сергія Свистуна «Кремінь» приймуть «Агробізнес». 


«Агробізнес» напередодні гри з «синьо-білими» провів тренування на майданчику зі штучним покриттям. На матч з «Кременем» Олександр Чижевський взяв 18 футболістів. 


Якщо «Агробізнес» на сьогодні знаходиться на 4 сходинці турнірної таблиці й боротиметься за підвищення у класі. То зараз кременчуцька команда знаходиться у зоні турбулентності, проте команда не полишає шансів залишити прописку у Першій лізі. Навіть маючи мізерні шанси, «Кремінь» готується до бою.

Пряма трансляція



Дискваліфікація


Матч через перебір жовтих карток пропустить гравець «Кременя» Олександр Демченко.


Суддівські призначення

  • Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)
  • Асистенти арбітра: Володимир Коротін (Київ) та Віталій Скобля (Київ)
  • 4 арбітр: Андрій Коваленко (Полтава)
  • Спостерігач арбітражу: Денисюк В.М. (Київська обл)

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів з Прем'єр-ліги. Віталій Романов - суддя Премєр-ліги, й матчі Кременя ще ніколи не обслуговував.


Цікаво, що Віталій Романов - рекордсмен чемпіонатів України з кількості вказаних червоних карток. 4 липня 2020 року Романов в матчі чемпіонату між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» вилучив захисника киян Йосипа Пиварича, показавши таким чином 25 червону картку в Прем'єр-лізі України і встановив рекорд УПЛ за цим показником. До цього лідерство займав Віталій Годулян - 24 вилучення.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Агробізнес
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх