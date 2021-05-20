Різні цілі - перемога одна: «Кремінь» приймає «Агробізнес»

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 71

Завтра, 21 травня, до Кременчука завітають футболісти «Агробізнесу». О 17.00 на стадіоні «Кремінь-Арена» підопічні Сергія Свистуна «Кремінь» приймуть «Агробізнес».





«Агробізнес» напередодні гри з «синьо-білими» провів тренування на майданчику зі штучним покриттям. На матч з «Кременем» Олександр Чижевський взяв 18 футболістів.





Якщо «Агробізнес» на сьогодні знаходиться на 4 сходинці турнірної таблиці й боротиметься за підвищення у класі. То зараз кременчуцька команда знаходиться у зоні турбулентності, проте команда не полишає шансів залишити прописку у Першій лізі. Навіть маючи мізерні шанси, «Кремінь» готується до бою.

Пряма трансляція









Дискваліфікація





Матч через перебір жовтих карток пропустить гравець «Кременя» Олександр Демченко.





Суддівські призначення

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Асистенти арбітра: Володимир Коротін (Київ) та Віталій Скобля (Київ)

4 арбітр: Андрій Коваленко (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Денисюк В.М. (Київська обл)

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів з Прем'єр-ліги. Віталій Романов - суддя Премєр-ліги, й матчі Кременя ще ніколи не обслуговував.





Цікаво, що Віталій Романов - рекордсмен чемпіонатів України з кількості вказаних червоних карток. 4 липня 2020 року Романов в матчі чемпіонату між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» вилучив захисника киян Йосипа Пиварича, показавши таким чином 25 червону картку в Прем'єр-лізі України і встановив рекорд УПЛ за цим показником. До цього лідерство займав Віталій Годулян - 24 вилучення.