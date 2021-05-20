Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 21 травня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 115

 

Причиною називають планові ремонтні роботи на електромережах міста

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 травня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • просп. Свободи, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:

  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Кооперативний;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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