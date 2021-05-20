Де в Кременчуці не буде світла 21 травня: адреси

Причиною називають планові ремонтні роботи на електромережах міста
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 травня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- просп. Свободи, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів;
- пров. Кооперативний;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.