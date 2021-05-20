Де в Кременчуці не буде світла 21 травня: адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 115

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 21 травня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

просп. Свободи, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: