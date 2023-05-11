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Інспектори РЛП «Кременчуцькі плавні» вилучили у заповідній зоні дві стіки з рибою

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 198

Браконьєрів затримати не вдалося, а рибу випустили у водойму

9 травня інспектори з охорони природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Кременчуцькі плавні» вилучили дві 50 та 75-метрові сітки на території регіонального ландшафтного парку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор РЛП Олег Максименко.

 

За його словами, інспектори рано-вранці виїхали на власному плавзасобі на територію парку та побачили людей із сітками. 

Браконьєрам, на жаль, вдалося втекти, каже Олег Максименко. Наздогнати їх не вдалося через заболоченість місцевості внаслідок повені.

Інспектори вилучили з сіток близько 200 особин риби.

Риба була вся жива, інспектори випустили її назад у водойму, додав Олег Максименко.

Він також зазначив, що інспектори РЛП на патрулювання до Кременчуцьких та Білецьківських плавнів виходять щодня.

 


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Нагадаємо, з 1 квітня почався весняно-літній період нересту встановлена заборона на вилов риби. Під час нересту одній людині дозволений вилов за добу 3 кг + 1 шт.* (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, на яких дозволене любительське рибальство на період весняно-літньої заборони.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: кременчуцькі плавні РЛП нерест риба
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