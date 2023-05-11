Інспектори РЛП «Кременчуцькі плавні» вилучили у заповідній зоні дві стіки з рибою

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9 травня інспектори з охорони природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку (РЛП) «Кременчуцькі плавні» вилучили дві 50 та 75-метрові сітки на території регіонального ландшафтного парку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор РЛП Олег Максименко.

За його словами, інспектори рано-вранці виїхали на власному плавзасобі на територію парку та побачили людей із сітками.

— Браконьєрам, на жаль, вдалося втекти, — каже Олег Максименко. — Наздогнати їх не вдалося через заболоченість місцевості внаслідок повені.

Інспектори вилучили з сіток близько 200 особин риби.

— Риба була вся жива, — інспектори випустили її назад у водойму, — додав Олег Максименко.

Він також зазначив, що інспектори РЛП на патрулювання до Кременчуцьких та Білецьківських плавнів виходять щодня.





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Нагадаємо, з 1 квітня почався весняно-літній період нересту — встановлена заборона на вилов риби. Під час нересту одній людині дозволений вилов за добу 3 кг + 1 шт.* (*особина будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах видів водних біоресурсів) риби гачковими знаряддями з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега на ділянках, на яких дозволене любительське рибальство на період весняно-літньої заборони.