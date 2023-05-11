У Кременчуці у підвалі одного із будинків знайшли тіло чоловіка

Вчора, 11 травня, ввечері, у Кременчуці, на вулиці Халаменюка, у підвалі одного з будинків місцеві жителі виявили труп чоловіка.
Тіло знайшли завдяки сильному неприємному запаху в під'їзді, який почули місцеві жителі.
Ймовірно тіло знаходилось в підвалі понад 2 тижні, його вже майже з'їли опариші.
За інформацією пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, на чоловікові не було ознак насильницької смерті, тож він помер своєю смертю.
Особу чоловіка наразі встановлюють.
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