У Кременчуці у підвалі одного із будинків знайшли тіло чоловіка

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Вчора, 11 травня, ввечері, у Кременчуці, на вулиці Халаменюка, у підвалі одного з будинків місцеві жителі виявили труп чоловіка.

Тіло знайшли завдяки сильному неприємному запаху в під'їзді, який почули місцеві жителі.

Ймовірно тіло знаходилось в підвалі понад 2 тижні, його вже майже з'їли опариші.

За інформацією пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко, на чоловікові не було ознак насильницької смерті, тож він помер своєю смертю.

Особу чоловіка наразі встановлюють.