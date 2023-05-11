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Що необхідно знати родинам мобілізованих військових

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 395

 

Детальну інформацію можна отримати у центрах комплектації Кременчуцького району 

З початку повномасштабної війни та проаналізовані запити, стало відомо, що є інформація, яку рідним військового важливо знати заздалегідь. Це може стати помічним у багатьох обставинах. Адже знання як діяти, додає впевненості у будь-якій неочікуваній ситуації, яка може виникнути. Тому в рамках співпраці з Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України силами Кременчуцького РТЦК та СП створено інформаційну листівку для родин мобілізованих військових. Про це повідомляє пресслужба центру комплектації.

У листівці вказані:

  • маршрути до кого з яких питань звертатись всередині військової структури;
  • підказки, яку інформацію рідним військовослужбовця варто заздалегідь зібрати та зберегти;
  • короткі рекомендації, про що варто домовитися із захисником.

Також у листівці є контакти партнерів, до яких ми часто спрямовуємо членів сімей військовослужбовців. Зокрема, у разі виникнення юридичних питань — ГО «Юридична сотня», коли потрібна допомога адвокатів Адвокати ЗСУ. З кризових питань, що стосуються ВПО, цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції — 1548.

Листівку можна отримати в Кременчуцькому РТЦК та СП та відділах.

Якщо ви або хтось із ваших знайомих військових чи їхніх родичів потребує підтримки, скористайтеся цими ресурсами:

  • лінія Служби підтримки 0 800 332 720
  • телеграм для текстового зв'язку @pidtrymkainua

 

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Автор: Альона Душенко
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