На заправках Полтавщини подешевшало майже все: які ціни на автомобільне пальне 11 травня

На АЗС трьох операторів Полтавщини подешевшали бензин та дизельне пальне, а в одного оператора подорожчав автогаз
У четвер, 11 травня, майже усі види автомобільного пального на заправках Полтавщини продовжили дешевшати. Три оператори сьогодні знизили ціни на своїх АЗС. В одній з мереж заправок усі марки бензину та дизельне пальне подешевшали на 20 копійок за літр, у другій — бензин подешевшав на 1 грн, а у третій на 1 грн знизився цінник на дизельне пальне. На одній із мереж АЗС підняли ціну на автогаз на 20 копійок.
Нагадаємо, учора три оператори знизили ціни на своїх АЗС на бензин на 1 грн та 0,5 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на заправках трьох операторів на 1 грн, 50 та 25 копійок за літр. А один оператор підвищив ціну на зріджений газ своїх заправках на 30 копійок за літр.
Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
47,42
|-0,03
|-0,060%
|
Бензин А-95
|
46,11
|
-0,03
|-0,054%
|
Бензин А-92
|
44,09
|
-0,04
|
-0,091%
|
Дизельне пальне
|
45,04
|-0,13
|-0,296%
|
Газ автомобільний
|
21,98
|+0,02
|+0,101%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
|
44,99
|
22,19
|
Motto
|
|
43,98
|
43,58
|
44,98
|
21,98
|
U.GO
|
46,75
|
44,75
|
42,25
|
43,75
|
21,25
|
WOG
|
49,99
|
47,99
|
|
46,49
|
23,48
|
Авіас
|
47,50
|
47,00
|
46,00
|
47,00
|
20,49
|
Автотранс
|
45,98
|
44,98
|
44,48
|
22,18
|
БРСМ-Нафта
|
43,49
|
|
|
42,49
|
21,49
|
ОККО
|
49,99
|
47,99
|
|
46,50
|
23,49
|
Укрнафта
|
45,00
|
44,00
|
43,45
|
43,50
|
21,45
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