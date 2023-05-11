На заправках Полтавщини подешевшало майже все: які ціни на автомобільне пальне 11 травня

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У четвер, 11 травня, майже усі види автомобільного пального на заправках Полтавщини продовжили дешевшати. Три оператори сьогодні знизили ціни на своїх АЗС. В одній з мереж заправок усі марки бензину та дизельне пальне подешевшали на 20 копійок за літр, у другій — бензин подешевшав на 1 грн, а у третій на 1 грн знизився цінник на дизельне пальне. На одній із мереж АЗС підняли ціну на автогаз на 20 копійок.

Нагадаємо, учора три оператори знизили ціни на своїх АЗС на бензин на 1 грн та 0,5 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на заправках трьох операторів на 1 грн, 50 та 25 копійок за літр. А один оператор підвищив ціну на зріджений газ своїх заправках на 30 копійок за літр.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 11.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,42 -0,03 -0,060% Бензин А-95 46,11 -0,03 -0,054% Бензин А-92 44,09 -0,04 -0,091% Дизельне пальне 45,04 -0,13 -0,296% Газ автомобільний 21,98 +0,02 +0,101%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 11.05.2023 р.