На Полтавщині з’явиться модернізований приміський інклюзивний електропоїзд

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Це 18-й електропоїзд, модернізований з початку повномасштабної війни

Укрзалізниця продовжує капітальні ремонти рухомого складу на власних потужностях. На Полтавщині курсуватиме відремонтований цього року приміський інклюзивний електропоїзд №7011/7012 за маршрутом Полтава-Південна — Гребінка.

Про це «Укрзалізниця» повідомляє у своєму Телеграм-каналі.

У перший рейс модернізований електропоїзд рушає 16 травня. Відправлення зі станції Полтава-Південна о 15.52, прибуття до Гребінки о 19.40. У зворотному напрямку, з Гребінки, поїзд відправлятиметься з 17 травня о 5.10 та прибуватиме до Полтави о 9.21.

Електропоїзд курсуватиме через станції Полтава-Київська, Решетилівка, Братешки, Сагайдак, Яреськи, Гоголеве, Миргород, Ромодан, Лубни, Вили та Лазірки.

Як зазначив речник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Шевченко, це вже 18-й електропоїзд, модернізований командою Олега Головащенко з початку повномасштабної війни.