СБУ повідомила про підозру Царьову, який передавав дані про обстріл Кременчуцького НПЗ

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 774 Коментарів: 1

Крім Царьова підозрюють ще двох народних депутатів Дмитра Святаша та Ігоря Маркова

СБУ підозрює трьох народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли росії у веденні агресивної війни проти України. Олег Царьов передавав детальну інформацію про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наразі нардепи переховуються від правосуддя на території країни-агресора. На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони рф після початку повномасштабного вторгнення. Він надавав агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальну інформацію про результати ракетного обстрілу Кременчуцького НПЗ. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного регіонала – Дмитра Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого 2022 року Дмитро Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Цей депутат передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої партійні зв’язки на території Харківської області.

Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков. Він регулярно виправдовував збройну агресію рф проти нашої держави. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів. Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше СБУ вже повідомляла цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.