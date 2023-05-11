З Кременчука тепер можна доїхати прямим автобусом до Івано-Франківська

З 12 травня починає рух новий автобусний рейс
Відзавтра, 12 травня, з Кременчука можна буде доїхати прямим автобусом до Івано-Франківська, повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» на автостанції «Кременчук».
Рейс називається Харків — Кошице. Час відправлення з Кременчука — 11.10
Маршрут руху:Полтава, Кременчук, Черкаси, Умань, Вінниця, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ.
Автобус курсуватиме щоденно.
Ціна квитка — 1300 гривень.
Детальнішу інформацію можна дізнатися номером телефону на автостанції «Кременчук» за номером (093) 794 3363.
Нагадаємо, через ремонти на залізничному полотні з 16 по 26 травня (окрім 20 травня) скасований поїзд Кременчук - Ворохта (у зворотному напрямку — з 17 по 27 травня), що курсує через Івано-Франківськ.
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