Чорний квадрат: після вистави на великій сцені МПК, чоловік зробив пропозицію дівчині

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 402

Вона сказала «Так»: кохання перемогло й у виставі, і в житті

Вчора, 10 травня, до Кременчука завітав Київський театр імпровізації «Чорний квадрат» із виставою «Інтим не пропонувати».

Вистава - про історію стосунків двох абсолютно різних людей. Після веселого новорічного корпоративу, який відзначали у травні, бо так дешевше, працівник фірми Валерій опинився у квартирі своєї керівниці Єви Григорівни (Ірина Гатун). Коли начальниця прокинулася, була неприємно здивована присутністю підлеглого у квартирі. Вони довго сперечалися на різні теми. Згодом Валєра зробив пропозицію Єві, вона погодилась. А після одруження вони почали уявляти, яке життя матимуть далі, яких дітей та онуків.

Чим далі йшла вистава, тим з більшим захопленням люди спостерігали за подіями та переживали разом з акторами.

Отже, за сценарієм, завдяки алкоголю та ризику двоє людей знайшли щастя, ймовірно, на все своє життя.

На початку вистави актор Олександр Розвяков (Валерій) традиційно попросив глядачів сказати кілька фраз, які актори використали у спектаклі. Кременчужани запропонували: «Циклопентант пергідра фенан трент», «Моїй мамі потрібен зятьок», «У кума день народження, а ми іще тверезі», «Я не можу більше розмовляти про члени, я прийшла в театр», «Якщо в тебе товстий, то треба вдувати більше, вона того варта».

Виставу почали із жартів, які не припинялися протягом усього вечора. Зал сміявся та аплодував, особливо коли на сцені звучали заготовлені вислови. Як розповіла журналістам перед початком вистави Ірина Гатун, бувають такі фрази, які приживаються, і їх використовують у майбутніх п'єсах. Адже деколи під час сцен вислів так лягає у сценарій, що люди навіть самі не помічають, що це був їх вислів.

Як у тему вистави на сцені МПК військовий зробив пропозицію своїй дівчині

У кінці вистави, коли Ірина Гатун говорила глядачам про ніжність, любов та сімейні стосунки, на сцену вийшов кременчужанин із дівчиною - вручити акторам квіти. І тут несподівано він зробив їй пропозицію руки й серця. Ми з'ясували, що це був військовий Ігор Якимець, а дівчину звати Світлана Олійник.

Виявилося, що зробити пропозицію Ігорю Якимцю допомогли актори, вони разом склали сценарій події. Щоб освідчитися, чоловік запросив дівчину до театру. За сценарієм, після вистави чоловік разом із дівчиною піднялися на сцену, аби подарувати актрисі квіти, а далі чоловік став на одне коліно, подарував Світлані букет червоних троянд та вручив обручку. Дівчина нічого не знала, і навіть не здогадувалася, тож дуже здивувалася та розгубилася. Але, не дивлячись на це, вона відповіла – Так!

Як стало відомо, Ігор та Світлана познайомилися після Нового року, 4 лютого, деякий час листувалися. Вони були на відстані, Ігор у Бахмуті, а Світлана – у Кременчуці. Нещодавно, коли чоловіка відпустили на 10 днів у відпустку, вони зустрілися. Зараз війна і він вирішив зробити пропозицію, оскільки вважає, що другого шансу в нього не буде.

– Хотілося б, щоб був мир, і провести медовий місяць десь на морі, – зазначив наречений.

Після завершення Ірина Гатун подякувала усім присутнім за допомогу нашим бійцям, адже частина коштів від продажу квитків йде на ЗСУ. Кременчук провів акторів зі сцени стоячи та аплодисментами.