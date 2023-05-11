«Квітами зупиняю зло»: у Кременчуці відкрилася тимчасова експозиція «Мистецький фронт»

Після закінчення експозиції волонтери на своїх сторінках влаштують аукціону, а всі виручені кошти підуть на підтримку української армії
У Кременчуцькому військово-історичному музеї відкрилась тимчасова експозиція «Мистецький фронт». У ВПУ №7 зібралися митці та волонтери, які зі смертоносних ракет роблять практичні речі та витвори мистецтва. Сама виставка триватиме протягом тижня до 16 травня (щоб потрапити зверніться до керівника музею Володимира Полякова 067-763-83-02).
Після закінчення експозиції волонтери на своїх сторінках влаштують аукціону, а всі виручені кошти підуть на підтримку української армії.
«Кременчуцький Телеграф» розпочав огляд виставки з робіт зі стенду, де представлені роботи від команди волонтерки Євгенії Хоменко.
Ольга Біла — мама двох воїнів-захисників, які наразі захищають Україну в одній з найгарячіших точок планети. Жінка зазначає, що завдяки молитві, любові, яку передає через малюнок, намагається вберегти своїх соколів.
Роботи планують продавати як в Україні, так і за кордоном. Волонтерка Євгенія розповіла, що малюнки з псом Патроном краще орієнтовані на іноземців, а ось національні мотиви - ближче до серця українців.
Волонтерка Людмила Середа разом з чоловіком з початку повномасштабної війни здійснила 65 поїздок на передову. За словами жінки, ніхто не очікував такої цікавості від військового хендмейду.
Тут представлені роботи як юних майстрів, так і військових. Наприклад, військовий Середа, повертаючись з передової, вишив картину бісером, а Олександр Моісеєнко з Сєверодонецька зробив годинник з уламка. Таких годинників лише троє — у волонтерки, Президента України Володимира Зеленського та ще один розіграють на аукціоні.
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