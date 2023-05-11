«Квітами зупиняю зло»: у Кременчуці відкрилася тимчасова експозиція «Мистецький фронт»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 276

Після закінчення експозиції волонтери на своїх сторінках влаштують аукціону, а всі виручені кошти підуть на підтримку української армії

У Кременчуцькому військово-історичному музеї відкрилась тимчасова експозиція «Мистецький фронт». У ВПУ №7 зібралися митці та волонтери, які зі смертоносних ракет роблять практичні речі та витвори мистецтва. Сама виставка триватиме протягом тижня до 16 травня (щоб потрапити зверніться до керівника музею Володимира Полякова 067-763-83-02).

Після закінчення експозиції волонтери на своїх сторінках влаштують аукціону, а всі виручені кошти підуть на підтримку української армії.

«Кременчуцький Телеграф» розпочав огляд виставки з робіт зі стенду, де представлені роботи від команди волонтерки Євгенії Хоменко.

Ольга Біла — мама двох воїнів-захисників, які наразі захищають Україну в одній з найгарячіших точок планети. Жінка зазначає, що завдяки молитві, любові, яку передає через малюнок, намагається вберегти своїх соколів.

— Якщо не ми матері, то хто поверне наших синів? Нічого немає сильніше за молитву матері. Бо я коли останній раз бачила Сашка (старший син Ольги), то він розповів, що його поранило, а однополчанина поруч не стало, зовсім поруч, в метрі від нього. Не знаю може це моя молитва врятувала його, мої роботи... — додала Ольга.

Роботи планують продавати як в Україні, так і за кордоном. Волонтерка Євгенія розповіла, що малюнки з псом Патроном краще орієнтовані на іноземців, а ось національні мотиви - ближче до серця українців.

— Малюючи квіточки, я неначе зупиняю якесь зло. Адже доторкаєшся до зброї, а вона несе смерть. Якщо малюєш квіточку або півня, це щось домашнє, яке повертає до миру, — зауважила художниця та вчителька Ольга Лук'янова.

Волонтерка Людмила Середа разом з чоловіком з початку повномасштабної війни здійснила 65 поїздок на передову. За словами жінки, ніхто не очікував такої цікавості від військового хендмейду.

Тут представлені роботи як юних майстрів, так і військових. Наприклад, військовий Середа, повертаючись з передової, вишив картину бісером, а Олександр Моісеєнко з Сєверодонецька зробив годинник з уламка. Таких годинників лише троє — у волонтерки, Президента України Володимира Зеленського та ще один розіграють на аукціоні.

— У людини є два крила — мрії. У когось вони не здійснені, у когось обірвані. Через це одне крило повноцінне, а інше — обламане й проросло маками. Маємо велику надію, що ці жертви не марні, — розповіла Тамара Брусило про створення декоративної композиції у вигляді крил.

Також на виставці представлені роботи коваля Олександра Шкурапета, який зауважив, що наразі вони переключилися на виготовлення практичних речей — буржуйки, скоби, засоби безпеки. Волонтер Віталій Смірнов додав, що вони із залізяччя виготовляють вироби, що стають практичними у повсякденному житті, від шашок до стаканів. До речі, один набір шашок наразі знаходиться на підписі у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначимо, що до аукціону долучилися волонтери, ковалі, художники та учні шкіл Кременчука та Кам'яних Потоків. Нижче наводимо список волонтерів з контактами, де можна після закінчення виставки придбати сувеніри та допомогти нашим захисникам: