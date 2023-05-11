Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 12 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 12 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Олександра Халаменюка, 3, 5, 5А;
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- вул. Гійома Боплана, 47А-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- пров. Юрія Таптунова, 1.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Олександрійська, 20/36-49;
- вул. Самойловська, 26-34;
- вул. Сергія Єфремова, 14-43;
- пров. Промисловий, 6/37;
- пров. Транспортний, 10/17, 12/16;
- пров. Шкільний, 10-17/10;
- пров. Самойлівський, 20А.
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- вул. Циліноградська, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.
05:00 до 19:00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. А.Ізюмова, 1А-46;
- Бажана, 2, 14, 17;
- Барвінкова, 1-68;
- Б. Чичибабіна, 1-67;
- Б. Урбанського, 15-34;
- Бузкова, 1-56;
- В. Симоненка, 1-112;
- В. Баранова, 3-13;
- В. Винниченка, 11/28-78;
- Газопровідна, 4-30;
- Г. Чайки, 1, 29;
- Гетьманська, 8, 43;
- Д. Галицького, 6-67;
- просп. Полтавський, 15-275;
- вул. Козацька, 3-26/24;
- Кропивницького, 1-66/2;
- М. Вовчка, 2-34;
- М. Міхновського, 1-57;
- М. Грушевського, 3-7;
- М. Калачевського, 3-9;
- Некрасова, 3-80;
- О. Пчілки, 2А-23;
- Размислова, 3-40;
- Ракетна, 1-27;
- Рокитнянська, 1-39;
- С. Наливайка, 2-18/27;
- Сосновська, 1-49.
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