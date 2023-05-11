Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п'ятницю, 12 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Олександра Халаменюка, 3, 5, 5А;

вул. Гійома Боплана, 30-56;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Гійома Боплана, 47А-56;

вул. Лугова, 1-17;

пров. Юрія Таптунова, 1.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Олександрійська, 20/36-49;

вул. Самойловська, 26-34;

вул. Сергія Єфремова, 14-43;

пров. Промисловий, 6/37;

пров. Транспортний, 10/17, 12/16;

пров. Шкільний, 10-17/10;

пров. Самойлівський, 20А.

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

вул. Циліноградська, 3, 5, 7;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське.

05:00 до 19:00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: