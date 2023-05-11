Шахово-шашковий вир кременчуцьких шахістів

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Шахово-шашковий вир він і був під дощовою погодою, що заволоділа останньою декадою квітня, що зовсім не знизило градус протистояння суперників. Першими в зональній першості області зіграли шахісти, тон у якому задавали учасники «Київської весни» - кандидат у майстри спорту Тарас Дацюк і поки що юні першорозрядники Михайло Швачич та Артем Титянюк, які власне і боролися між собою за призові місця та розташувалися в турнірної таблиці саме у такому порядку. Примітно, що двоє перших вже в першому турі зіграли між собою внічию, а за підсумками 9 турів, зіграних за швейцарською системою, їх розділило пів очка. Друге місце від третього відокремило очко внаслідок перемоги Михайла над Артемом в особистій зустрічі. На п'яти лідерам наступала ціла група молодих шахістів, що дала справжній бій ветеранам і зуміли виконати другий розряд. На фото Тимур Баграмян та Андрій Риндін із «Каїсси» з їхнього числа.



Другий розряд підкорився і Віталію Назарову, який хоч і програв тогорічному чемпіону міста Олександру Петрову-Хоменко в завзятій боротьбі, але зумів набрати заповітні 5 очок. Стільки ж очок довелося набирати й А. Ріндіну, який зумів перемогти колишнього чемпіона в передостанньому турі та його сестрі Альоні, яка теж виконала другий розряд і перемогла Олександра вже на фініші.

Більш серйозне випробування чекало на наших шахістів менше ніж через тиждень на шаховому фестивалі у Горішніх Плавнях спочатку у рапідтурнірі, а потім у бліцтурнірі знову ж таки за швейцарською системою у 9 турів. Найкращим із кременчужан у рапіді був тренер «Каїсси»Тарас Дацюк, який уже пройшов пік своєї форми й задовольнявся четвертим місцем у компанії з 9 кандидатів у майстри спорту та одним майстром. Хоча після першого дня Тарас був одноосібним лідером, втома, що накопичилася, дала знати про себе в другий день рапіду двома програшами майстру спорту Андрію Калюжному з Лозової й Михайлу Канечуну з Києва, який грає в онлайн турнірах з майстерним рейтингом, що стали в результаті першим і другим. Ключовою ж виявилася нічия з кандидатом у майстри спорту Андрієм Микитіним із Горішніх Плавнів, який випередив кременчужанина лише на пів очка на фініші. Це вже схоже на тенденцію, коли наші сусіди виступають успішніше, ніж Кременчук, хоча й кандидатів у майстри спорту там уже більше, ніж у нас.

Штурмувати шахову вершину вже в бліці намагався і тренер федерації шахів Кременчука Андрій Зазуляк. Що в бліці, що в рапіді було однакове число учасників - по 25 і накал боротьби такий же. Фатальною для Андрія Зазуляка знову ж таки стала партія з О.Калюжним. в якій він поступився, ставши другим у результаті після тезки. Третім же призером із завидною стабільністю знову став шахіст з Горішніх Плавнів - цього разу Дмитро Ковтун. Слабкою, зате втіхою стало те, що в такій іменитій компанії, знову ж таки наші молоді шахісти розташувалися щільною групою з 5,5 або 5 очками.

Завершився квітень шашковим турніром, у якому за круговою системою при 9 учасниках грали шашисти з Горішніх Плавнів, Козельщини та Кременчука. Кременчук представляв багаторазовий чемпіон міста, кандидат у майстри спорту Володимир Мількін та позаторік чемпіон області серед держслужбовців Олег Тищенко. Обидва розпочали турнір з перемог - Володимир над Олексієм Вішаром з Горішніх Плавнів, а Олег над Володимиром Лавриком із Дмитрівки. По суті, це був останній неофіційний чемпіонат Кременчуцького району, тому що після нього пройшли збори щодо заснування шахово-шашкової федерації Кременчуцького району. Про це трохи пізніше, а поки що повернемося до турніру. Окрім В.Мількіна традиційне лідерство у турнірі захопив кандидат у майстри спорту із Козельщини Анатолій.Остапченко. Жереб звів їх між собою в 4-му турі, в якому грав білими А. Остапченко визнав свою поразку.

Якщо В.Мількін (на фото праворуч проти В. Ратушного) надалі грав лише на два результати – на перемогу чи поразку, а по ходу турніру їх було дві, то О.Остапченко задовольнявся і нічиєю, яких знову ж таки було лише дві що принесло йому загальну перемогу з відривом в 1 очко від В. Мількіна. А третім став земляк А Остапченко Валерій Ратушний, котрий за коефіцієнтом Шмульяна випередив ще двох учасників – Юрія Гармаша та Валерія Панасенка.