Де завтра не буде світла у Кременчуці

Вчора, 22:00 Переглядів: 199

У п'ятницю, 19 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Національної Гвардії, 4-8;

просп. Свободи, 132/2.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Небесної Сотні 31-39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Троїцька.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

туп. 7-й Хорольський, 2А-18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00

Для виконання робіт за заявою користувачів:

пров. Заводський, 3-8;

пров. Конституції, 3-10;

пров. Кременевий, 4-16;

пров. Лубенський, 1-59/11;

вул. Одеська, 9-31А;

вул. Олександра Печерського, 2-60;

вул. Івана Приходька, 134-150;

пров. Пшеничний, 2-13;

вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;

проїзд Юнацький, 2-6А;

проїзд Георгія Петька, 3-49;

вул. Гірська, 4-11;

вул. Заводська, 1-131;

проїзд Заводський, 7-18;

проїзд Івана Торубари, 4-19/2;

вул. Кавказька, 1-59;

проїзд Людмили Корабліної, 4-50;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

вул. Новобудівельна, 5-15;

пров. Одеський, 1-28;

проїзд Одеський, 2-36;

пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;

вул. Соломії Крушельницької, 44-189;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Черкаська, 15;

вул. Чечелівська, 1-46/43;

пров. Чечелівський, 1А-41;

вул. Кавказька, 43А.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. А. Ізюмова;

Бажана;

Барвінкова;

Б. Чичибабіна;

Б. Урбанського;

Бузкова;

В. Симоненка;

В. Баранова;

Мрії;

В. Винниченка;

Газопровідна;

Генерала Чайки;

Гетьманська;

Д. Галицького;

І. Нагнибіди;

І. Сікорського;

Кобзарська;

Кропивницького;

вул. Марка Вовчка;

М. Міхновського;

М. Грушевського;

М. Калачевського;

Експресівська;

Новомиргородська;

О. Пчілки;

Підводника Коваленка;

Полковника Оксанченка;

Размислова;

Ракетна;

Рокитнянська;

С. Наливайка;

просп. Полтавський;

пров. Полтавський.

З 8.00 до 20.00

Для виконання робіт з розчищення трас ПЛ: