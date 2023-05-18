Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 19 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 19 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Національної Гвардії, 4-8;
- просп. Свободи, 132/2.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Небесної Сотні 31-39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Троїцька.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
З 8.00 до 18.00
Для виконання робіт за заявою користувачів:
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кременевий, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59/11;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
- проїзд Юнацький, 2-6А;
- проїзд Георгія Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Заводська, 1-131;
- проїзд Заводський, 7-18;
- проїзд Івана Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- проїзд Людмили Корабліної, 4-50;
- вул. Костянтина Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 1-28;
- проїзд Одеський, 2-36;
- пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелівська, 1-46/43;
- пров. Чечелівський, 1А-41;
- вул. Кавказька, 43А.
З 8.00 до 19.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. А. Ізюмова;
- Бажана;
- Барвінкова;
- Б. Чичибабіна;
- Б. Урбанського;
- Бузкова;
- В. Симоненка;
- В. Баранова;
- Мрії;
- В. Винниченка;
- Газопровідна;
- Генерала Чайки;
- Гетьманська;
- Д. Галицького;
- І. Нагнибіди;
- І. Сікорського;
- Кобзарська;
- Кропивницького;
- вул. Марка Вовчка;
- М. Міхновського;
- М. Грушевського;
- М. Калачевського;
- Експресівська;
- Новомиргородська;
- О. Пчілки;
- Підводника Коваленка;
- Полковника Оксанченка;
- Размислова;
- Ракетна;
- Рокитнянська;
- С. Наливайка;
- просп. Полтавський;
- пров. Полтавський.
З 8.00 до 20.00
Для виконання робіт з розчищення трас ПЛ: