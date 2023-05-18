Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 19 травня енергетики проводитимуть планові роботи

У п'ятницю, 19 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Національної Гвардії, 4-8;
  • просп. Свободи, 132/2.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Небесної Сотні 31-39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. 29 Вересня, 24;
  • вул. Троїцька.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
  • вул. Бетонна, 15А-114;
  • пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 18.00

Для виконання робіт за заявою користувачів:

  • пров. Заводський, 3-8;
  • пров. Конституції, 3-10;
  • пров. Кременевий, 4-16;
  • пров. Лубенський, 1-59/11;
  • вул. Одеська, 9-31А;
  • вул. Олександра Печерського, 2-60;
  • вул. Івана Приходька, 134-150;
  • пров. Пшеничний, 2-13;
  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
  • проїзд Юнацький, 2-6А;
  • проїзд Георгія Петька, 3-49;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • проїзд Заводський, 7-18;
  • проїзд Івана Торубари, 4-19/2;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • проїзд Людмили Корабліної, 4-50;
  • вул. Костянтина Острозького, 1-29;
  • вул. Новобудівельна, 5-15;
  • пров. Одеський, 1-28;
  • проїзд Одеський, 2-36;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 1-20;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-189;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Черкаська, 15;
  • вул. Чечелівська, 1-46/43;
  • пров. Чечелівський, 1А-41;
  • вул. Кавказька, 43А.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. А. Ізюмова;
  • Бажана;
  • Барвінкова;
  • Б. Чичибабіна;
  • Б. Урбанського;
  • Бузкова;
  • В. Симоненка;
  • В. Баранова;
  • Мрії;
  • В. Винниченка;
  • Газопровідна;
  • Генерала Чайки;
  • Гетьманська;
  • Д. Галицького;
  • І. Нагнибіди;
  • І. Сікорського;
  • Кобзарська;
  • Кропивницького;
  • вул. Марка Вовчка;
  • М. Міхновського;
  • М. Грушевського;
  • М. Калачевського;
  • Експресівська;
  • Новомиргородська;
  • О. Пчілки;
  • Підводника Коваленка;
  • Полковника Оксанченка;
  • Размислова;
  • Ракетна;
  • Рокитнянська;
  • С. Наливайка;
  • просп. Полтавський;
  • пров. Полтавський.

З 8.00 до 20.00

Для виконання робіт з розчищення трас ПЛ:

  • с. Придніпрянське.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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