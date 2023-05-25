В Україні запроваджують електронні бланки обов’язкового технічного контролю перевізників

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 230

Зараз цей контроль здійснюють із фотофіксацією, а будуть із відео

В Україні запроваджують електронні бланки обов’язкового технічного контролю перевізників. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Усі перевізники — громадський транспорт, служби таксі, вантажні фірми та логістичні компанії мають проходити обов’язковий технічний контроль транспортних засобів. Це потрібно заради безпеки громадян і водіїв. Зараз цей контроль здійснюють із фотофіксацією, а будуть із відео.

Посилання на файли з відеофіксацією після проведення перевірки автомобіля завантажуватимуться до загальнодержавної бази даних.

— Також запроваджуємо електронний протокол, аби уся інформація потрібна для різних структурних підрозділів МВС була в Єдиному державному реєстрі МВС. Зміни ще торкнуться спрощення процедури подання заяв про погодження переобладнання транспортних засобів цих юридичних осіб, які надають послуги перевізників, — зазначили у ГСЦ МВС.

Зміни, затверджені Постановою КМУ №514 від 19 травня 2023 року, набудуть чинності через 3 місяці після опублікування.

Раніше ми писали, як записатися до сервісного центру онлайн.