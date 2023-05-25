У Кременчуці замовили ремонт укриття у колегіумі №25

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24 травня Кременчуцький колегіум №25 уклав договір із ФОП Павло Шилін на виконання робіт із капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття у цьому навчальному закладі. Ціна договору склала 865,4 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Текст договору в системі традиційно не опублікований, відтак перелік робіт, який виконуватиме підрядник, — невідомо. Зазначено лише, що роботи необхідно виконати до 31 грудня 2023 року.

ФОП Павло Шилінг зареєстрований у Кременчуці, основний вид діяльності — будівництво. У публічних закупівлях бере участь з 2016 року, дохід має виключно за державними тендерами.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв батькам, що з 1 вересня у Кременчуці відновлять навчання у школах міста.

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