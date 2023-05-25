На Полтавщині двох жінок убило струмом

Внаслідок ураження струмом 82-річна жінка померла на місці, а 62-річна – під час госпіталізації до реанімації
Сьогодні, 25 травня, у селі Сари Гадяцької тергромади, на подвір’ї нежилого домоволодіння двох місцевих жительок убило струмом. Про це повідомили у Миргородському райуправлінні поліції.
Внаслідок ураження струмом 82-річна жінка померла на місці, а 62-річна – під час госпіталізації до реанімації.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група гадяцького відділення поліції. Слідство з'ясовує обставини трагедії.
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