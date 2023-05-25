На Полтавщині двох жінок убило струмом

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 309

Внаслідок ураження струмом 82-річна жінка померла на місці, а 62-річна – під час госпіталізації до реанімації

Сьогодні, 25 травня, у селі Сари Гадяцької тергромади, на подвір’ї нежилого домоволодіння двох місцевих жительок убило струмом. Про це повідомили у Миргородському райуправлінні поліції.

Внаслідок ураження струмом 82-річна жінка померла на місці, а 62-річна – під час госпіталізації до реанімації.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група гадяцького відділення поліції. Слідство з'ясовує обставини трагедії.