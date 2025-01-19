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Визначились суперники молодіжної збірної України з хокею у дивізіоні ІA

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 81

 

Підопічні тренера Андрія Срюбка, який є тренером ХК «Кременчук», пробилися до Топ-16 найкращих збірних світу

Молодіжна збірна України тріумфально виграла молодіжний чемпіонат світу у Таллінні, здобувши перемогу у всіх 5 матчах, та отримала путівку до дивізіону вище – ІA. Тобто, українські хокеїсти пробилися до ТОП-16 найкращих команд світу!

Молодіжну збірну України з хокею тренує Андрій Срюбка, який у липні минулого року був призначений тренером хокейного клубу «Кременчук». Він поєднав ці дві посади.
Через рік підопічні Андрія Срюбка та Олександра Бобкіна зіграють проти Казахстану, який вилетів з еліти, а також Австрії, Норвегії, Словенії та Франції. Зазначимо, що збірна України U20 пробилася до другого за силою дивізіону світового хокею вперше з 2011 року.

Головний тренер молодіжної збірної України з хокею Андрій Срюбка

Головний тренер молодіжної збірної України з хокею Андрій Срюбка

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 17 січня повідомив, що молодіжна збірна України під керівництвом Андрія Срюбка виграла чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ, підвищившися у класі до дивізіону ІА.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ФХУ
Теги: хокей чемпіонат світу Кременчук тренер ХК Кременчук
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