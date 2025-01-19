Національна поліція попереджає військових та волонтерів про шахрайські схеми у соцмережах

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 131

Національна поліція попереджає про шахрайства під приводом купівлі й доставлення автомобілів, дронів та спорядження для військовослужбовців. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Як йдеться у повідомленні, зловмисники розміщують у найпопулярніших соцмережах та на торгівельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставлення їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій.

Під приводом необхідності звітування про витрату благодійних коштів зловмисники просять записати відеозвернення з подякою та надати свої документи, що засвідчують особу. Ці матеріали надалі використовують для ошукання нових потерпілих.

Після того, як потерпілі перераховують гроші за неіснуючий товар, шахраї переконують їх перечислити ще більше коштів на розмитнення, страхові внески або логістичні витрати, після чого пропадають зі звʼязку та блокують ошуканих людей в соцмережах.

Національна поліція закликає громадян бути пильними та уважними та у жодному випадку не надсилати гроші, особисті дані та документи неперевіреним особам, аби не стати жертвами шахраїв.

Нагадаємо, кременчужанка розповіла, як шахраї отримали доступ до її акаунта та розіслали прохання скинути гроші на ліву картку.