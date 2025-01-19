Терезам — зміни, а Близнюкам — підвищені витрати на будинок: гороскоп на 20-26 січня

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 405

Овен (21.03-20.04)

Вже на початку тижня ви будете сповненi ентузiазму i бажання негайно приступити до реалiзацiї нових планiв i проектiв. Краще все-таки почекати до суботи, яка буде для Овнiв кращим днем тижня. З вiвторка по четвер бiльше часу проводьте зi своїми близькими. З п`ятницi все розташовує до активностi i змiн. Не вiдкладайте дiловi зустрiчi, обговорюйте спiльнi плани з друзями. Сприятливi днi: 20, 25; несприятливi: немає.

Тілець (21.04-21.05)

Якщо ви плануєте важливу розмову з близькою людиною i розраховуєте на конкретний результат, то спробуйте знайти таку можливiсть до четверга. Iнакше потiм все може вийти чудово, але зовсiм не так, як вам хочеться. З другої половини тижня життя почне наповнюватися сюрпризами. Це хороший час для розваг. З`явиться бажання зайнятися впорядкуванням будинку. Кращий день для покупок — п`ятниця. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 21.

Близнюки (22.05-21.06)

У вас з`явиться стимул негайно почати щось нове. I саме на початку тижня вас можуть вiдвiдати несподiванi рiшення. До п`ятницi мають вiдбутися пiдвищенi витрати на будинок. Субота i недiля принесуть багато приємних сюрпризiв. На цi днi можна планувати культурнi заходи та розваги. Прекраснi перспективи в особистому життi. Сприятливi днi: 21, 24; несприятливi: 22.

Рак (22.06-22.07)

З вiвторка по четвер — кращий час для того, щоб затiяти якийсь сiмейний захiд. Придумайте те, що об`єднає всiх членiв сiм`ї спiльною цiкавою темою. Рiшення серйозних питань, початок нових справ краще планувати на вихiднi. Хоча цей час такий же сприятливий i для вiдпочинку, але не вiдкладайте важливу розмову, якщо вiдчуваєте, що це допоможе вам прояснити цiкавi моменти. Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 20.

Лев (23.07-23.08)

Цей час повинен стати для вас одним найбiльш пам`ятних. Найприємнiшi новини чекають вас у вихiднi. Тiльки вiдчуйте, коли час повертатися, не шукайте пригод на свою голову там, де ви можете створити собi проблеми. У четвер вам краще не сiдати за кермо, а у суботу не зловживати спиртним. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 20.

Діва (24.08-23.09)

Приємних вражень на цьому тижнi буде достаньо. Але спробуйте якнайскорiше включитися в роботу. Дiлiться iдеями з партнерами. Все, що пролунає (особливо у суботу i недiлю), матиме резонанс в майбутньому. З четверга цiкавi подiї почнуть вiдбуватися в колективi. Темп життя прискорюється, i якщо щось важливе є в планах, не вiдкладайте, спробуйте зробити це вiдразу. Сприятливi днi: 20, 25; несприятливi: немає.

Терези (24.09-23.10)

У сiм`ї намiчаються змiни, i до четверга потрiбно все обговорити на сiмейнiй нарадi, розподiлити ролi i навантаження. Будьте уважнi в середу, коли пристрастi можуть розпалитися не на жарт, але не так просто буде розiбратися з причинами незадоволеностi. З п`ятницi для вас починається творчий перiод. Це час позитивних змiн, особливо, в романтичних, любовних вiдносинах. Легкий флiрт стимулюватиме й iншi досягнення. Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 21.

Скорпіон (24.10-22.11)

Минулi тижнi залишають у вас прилив натхнення. Але матерiальнi питання i перспективи як i ранiше цiкавитимуть вас в першу чергу. Спiлкування краще планувати так, щоб була можливiсть зустрiчатися з рiзними людьми i реалiзовувати всi намiченi плани. У вiвторок вiрогiднi несподiванi змiни, але тенденцiї сприятливi, i до вихiдних ви зможете закрiпити свої позицiї. Влаштуйте iз цього приводу який-небудь приємний захiд. Сприятливi днi: 20, 26; несприятливi: 24.

Стрілець (23.11-21.12)

Планетний вплив стимулює вашi амбiцiї. Не втрачайте час i приступайте до реалiзацiї своїх планiв. Початок i кiнець тижня будуть по самi вiнця наповненi спiлкуванням, телефонними дзвiнками, пропозицiями друзiв приємно провести час. Ущiльнюйте свiй графiк i реагуйте на подiї, якi виводять вас в центр уваги. Якщо плануєте якесь свято, кращими днями для цiєї мети будуть субота i недiля. Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 25.

Козеріг (22.12-20.01)

Життя пiдносить вам подарунки в тому або iншому виглядi. I гарний настрiй зберiгатиметься весь тиждень. До четверга ви iз задоволенням вiдпочинете в колi сiм`ї. I навiть, якщо доведеться достатньо багато часу придiлити роботi, то перспективи ви зараз бачите в позитивному свiтлi. З п`ятницi зовнiшнi обставини сприятимуть будь-яким вашим iнiцiативам. Не стримуйте себе, якщо чогось дуже хочеться, утiлюйте в життя свої мрiї. Сприятливi днi: 21, 26; несприятливi: 20.

Водолій (21.01-19.02)

У вiвторок можуть вiдбутися подiї, якi примусять вас по-новому оцiнити свої перспективи. Вам навiть не треба докладати зусиль, щоб привернути в своє життя щось нове. Але головне — зi всього, що життя пропонує, потрiбно на чомусь зупинитися i вiдразу починати цю тему активно розвивати. Необхiднiсть багато часу проводити серед людей зажадає ваш вишуканий iнтелект пiдкрiпити i зовнiшньою чарiвнiстю. Сприятливi днi: 24; несприятливi: немає.

Риби (20.02-20.03)

Плануйте на цей тиждень бiльше заходiв разом з родиною. Вашi амбiцiї зараз будуть зрозумiлi i пiдхопленi в колективi. Не час усамiтнюватися, скоро буде не так багато вдалих днiв, щоб швидко реалiзувати свої плани. У вихiднi не обмежуйте себе в задоволеннях. Корисну iнформацiю або свiй шанс ви все одно не пропустите. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 22.