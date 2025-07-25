У полтавській лікарні під час ендоскопії помер 13-річний хлопчик: триває розслідування

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24 липня у реанімаційному відділенні дитячої міської лікарні Полтави під час проведення ендоскопії помер 13-річний хлопчик, повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці — розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

За попередніми даними, у травні дитина випадково випила оцтову кислоту, яка була в пляшці з-під мінеральної води. Його госпіталізували з хімічними опіками. Протягом двох місяців хлопчику надавали медичну допомогу.

24 липня під час ендоскопічної процедури під загальним наркозом дитині раптово стало зле. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя не вдалося.

Нагадаємо, що в березні у Світловодській ЦРЛ померла однорічна дитина.