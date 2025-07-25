Прокуратура стягує збитки за шкоду довкіллю: на Полтавщині вже відшкодовано понад 120 тисяч гривень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

Глобинська прокуратура подала 13 позовів щодо порушення природоохоронного законодавства. До бюджету вже відшкодовано майже 120 тисяч гривень

Глобинська окружна прокуратура активно вживає заходів для захисту природоохоронних територій, зокрема заповідників, де діють особливі правила охорони довкілля.

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у прокуратурі, з початку року до судів направлено 13 позовних заяв щодо відшкодування шкоди, завданої порушеннями природоохоронного законодавства. Загальна сума позовів — понад 270 тисяч гривень. Вісім із них суди вже задовольнили на суму більше 150 тисяч гривень.

Завдяки зусиллям прокуратури до бюджету вже сплачено майже 120 тисяч гривень.

У прокуратурі наголошують: відповідальність за порушення норм природоохоронного законодавства передбачає не лише штрафи, а й обов’язок відшкодувати збитки, завдані довкіллю.

Нагадаємо, що на Полтавщині створять нову пам’ятку природи — «Берег з сон-травою».