У Кременчуці організовують акцію у пам’ять загиблих в Оленівці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 57

У неділю, 27 липня, у Кременчуці організовують акцію у пам’ять загиблих під час теракту військ РФ у Оленівці. Захід розпочнеться о 18.00 в сквері імені Олега Бабаєва. Про це повідомили на Instagram-сторінці azovstalfamilies_kremenchug.

— Реквієм за загиблими в теракті в Оленівці. Давайте разом схилимо голови і віддамо шану загиблим героям!!! Розкажемо світу про Оленівку! — йдеться у повідомленні.

Що відомо про теракт в Оленівці

Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

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За даними російських військ, загинуло понад 50 українських захисників. За даними Офісу генпрокурора України, ​поранення дістали 130 людей. Серед утримуваних були зокрема захисники Азовсталі.

В українській розвідці вважають, що збройні сили РФ не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання полонених. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що підрив колонії в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера» без узгодження з військовим керівництвом РФ.

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3 серпня 2022 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що ООН запускає «місію з встановлення фактів» трагедії в Оленівській колонії. 28 вересня Уповноважений з прав людини ВР Дмитро Лубінець повідомив, що створена генсеком ООН місія, яка мала розслідувати теракт в Оленівці, так і не прибула в Україну.