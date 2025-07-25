Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна, Афіша

У Кременчуці організовують акцію у пам’ять загиблих в Оленівці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 57

Захід розпочнеться о 18.00 в сквері імені Олега Бабаєва

У неділю, 27 липня, у Кременчуці організовують акцію у пам’ять загиблих під час теракту військ РФ у Оленівці. Захід розпочнеться о 18.00 в сквері імені Олега Бабаєва. Про це повідомили на Instagram-сторінці azovstalfamilies_kremenchug. 

— Реквієм за загиблими в теракті в Оленівці. Давайте разом схилимо голови і віддамо шану загиблим героям!!! Розкажемо світу про Оленівку! — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про теракт в Оленівці

Під час вибуху в ніч проти 29 липня 2022 року, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

На щиті до Кременчука повертається воїн, захисник «Азовсталі» Ігор Холодняк, який загинув під час теракту в Оленівці

За даними російських військ, загинуло понад 50 українських захисників. За даними Офісу генпрокурора України, ​поранення дістали 130 людей. Серед утримуваних були зокрема захисники Азовсталі.

В українській розвідці вважають, що збройні сили РФ не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання полонених. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що підрив колонії в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера» без узгодження з військовим керівництвом РФ.

«28 липня нас підірвали — теракт в Оленівці»: захисник «Азовсталі» Кирило Масалітін

3 серпня 2022 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що ООН запускає «місію з встановлення фактів» трагедії в Оленівській колонії. 28 вересня Уповноважений з прав людини ВР Дмитро Лубінець повідомив, що створена генсеком ООН місія, яка мала розслідувати теракт в Оленівці, так і не прибула в Україну.

0
Автор: Телеграф
Теги: Оленівка теракт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх