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1 серпня у Кременчуці відключатимуть світло на десятках вулиць: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 1 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 17.30:

  • пров. Козака Кременя, 25–37

  • пров. Садковський, 25–56

  • пров. Технічний, 15–29

  • пр. Озерний, 3–10А

  • туп. 2-й Озерний, 2/27–8

  • туп. 3-й Озерний, 3–8

  • вул. Перекопська, 6–51Б

  • вул. Садковська, 39–54

  • вул. Софії Русової, 58–72

З 8.00 до 17.00:

  • пр-д Степана Васильченка, 3–16

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Робітничий, 3–27

  • пров. Сивашський, 2В–30/4

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16

  • вул. Кагамлицька, 1/18–66

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–195

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • пров. Івана Котляревського, 1–17

  • пров. Івана Підкови, 1/67

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30

  • вул. Вадима Пугачова, 6–7А

  • вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Зарічна, 1/9–78/279

  • вул. Івана Котляревського, 1–30

  • вул. Івана Котляревського, 19/13

  • вул. Івана Піддубного, 1/3–17

  • вул. Капітана Корпана, 2–25/9

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Лебедина, 55–104/19

  • вул. Лебедина, 106

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Сержанта Мельничука, 267–291

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Цегельна, 1–36

  • просп. Лесі Українки, 1/14–13/17

  • пров. Озерний, 2/23–10

  • пров. Перекопський, 9А

  • пров. Садковський, 36, 38

  • туп. 2-й Перекопський, 21

  • вул. Садковська, 46

  • вул. 29 Вересня, 18, 21

  • вул. Лейтенанта Покладова, 25–34

  • вул. Небесної Сотні, 41/66

  • вул. Полковника Гегечкорі, 23–42

  • вул. Троїцька, 39/32–64

  • пров. Михайлівський, 17–32

  • пров. Пилипа Орлика, 7/28–38/10

  • вул. Гайдамацька, 46–83

  • вул. Михайлівська, 3–13

  • вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • вул. Велика набережна, 1–9

  • вул. Деповська, 1–57

  • вул. Запорізька, 7–12

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А

  • вул. Миколи Кучми, 1/4–54

  • вул. Редутна, 8, 27–48А

  • вул. Фурштадська, 1–19/25

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32, 43–57

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Міклухо-Маклая, 19А

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20

  • вул. Сержанта Мельничука, 127/2, 127А

  • пров. Господарський, 3–10А

  • пров. Шосейний, 8, 10

  • вул. Господарська, 1–38

  • вул. Івана Багряного, 3–21

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7–8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2–75А

  • вул. Козацька, 71–108Б

  • вул. Солов’їна, 10.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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