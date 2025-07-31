1 серпня у Кременчуці відключатимуть світло на десятках вулиць: перелік адрес

У п'ятницю, 1 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Козака Кременя, 25–37
пров. Садковський, 25–56
пров. Технічний, 15–29
пр. Озерний, 3–10А
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 3-й Озерний, 3–8
вул. Перекопська, 6–51Б
вул. Садковська, 39–54
вул. Софії Русової, 58–72
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Північний, 1А–26
пров. Робітничий, 3–27
пров. Сивашський, 2В–30/4
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Залізнична, 21–81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18–66
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Подовжня, 3–17
вул. Сержанта Мельничука, 78–195
вул. Чередницька, 116А
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Танковий, 2/9–20
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
вул. Вадима Пугачова, 6–7А
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Дербукова, 1–26
вул. Зарічна, 1/9–78/279
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лебедина, 55–104/19
вул. Лебедина, 106
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Приозерна, 3–7
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Цегельна, 1–36
просп. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Перекопський, 9А
пров. Садковський, 36, 38
туп. 2-й Перекопський, 21
вул. Садковська, 46
вул. 29 Вересня, 18, 21
вул. Лейтенанта Покладова, 25–34
вул. Небесної Сотні, 41/66
вул. Полковника Гегечкорі, 23–42
вул. Троїцька, 39/32–64
пров. Михайлівський, 17–32
пров. Пилипа Орлика, 7/28–38/10
вул. Гайдамацька, 46–83
вул. Михайлівська, 3–13
вул. Пилипа Орлика, 1/24–6/21
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Деповська, 1–57
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Миколи Кучми, 1/4–54
вул. Редутна, 8, 27–48А
вул. Фурштадська, 1–19/25
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 19А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Сержанта Мельничука, 127/2, 127А
пров. Господарський, 3–10А
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Господарська, 1–38
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–75А
вул. Козацька, 71–108Б
вул. Солов’їна, 10.
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