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На Полтавщині в одному з психо-неврологічних диспансерів виявили недоліки: відсутнє укриття і не вистачає персоналу

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 111

 

Порушення прав підопічних закладу виявили представники Омбудсмана під час перевірки

У психо-неврологічному диспансері Кобеляцької громади на Полтавщині під час перевірки виявили ряд недоліків та порушень прав підопічних. Про це повідомили у пресслужбі Омбудсмана України.

В Офісі Омбудсмана зазначають, що перевірка виявила кілька серйозних проблем, серед яких — брак персоналу, відсутність укриття та недостатнє забезпечення стоматологічною допомогою.

 

Заклад розрахований на 200 осіб, нині там перебувають 195 жінок, серед них 60 маломобільних. За висновками комісії, підопічні мають охайний вигляд, у закладі забезпечене належне харчування та догляд, скарг на поводження персоналу не було.

Серед виявлених проблем:

  • майже 18 вакантних посад, що створює додаткове навантаження на персонал;

  • відсутність укриттів або облаштованих підвалів на випадок повітряних тривог;

  • нестача меблів у житлових кімнатах;

  • відсутність поручнів для маломобільних підопічних у коридорах;

  • неналежна стоматологічна допомога.

 

За результатами перевірки уповноважені нададуть відповідні рекомендації керівництву закладу та органам контролю для усунення порушень.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині під час перевірки місць несвободи представники Омбудсмана виявили порушення прав людини.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Офіс Омбудсмана
Теги: омбудсмен перевірка недоліки
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