На Кременчуччині зростають ціни на капусту і яйця, а цукор та молоко дешевшає: моніторнг цін за тиждень

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 137

Вартість бензину цього тижня дещо знизилася у порівнянні з минулим тижнем

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 31 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж минулого тижня на Кременчуччині спостерігається зростання цін на яйця, борошно та молоду капусту. Вартість же інших овочів борщового набору продовжує знижуватись. Так само подешевшали молоко, цукор та бензин.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Літні ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

борошно — на 0,35 грн за кг;

яйця курячі — на 0,40 грн за десяток;

капуста (молода) — на 2,21 грн за кг;

подешевшали:

молоко — на 0,90 грн за 0,9 л;

цукор — на 1,00 грн за кг;

цибуля — на 0,48 грн за кг;

морква — на 1,91 грн за кг;

буряк — на 0,95 грн за кг;

картопля — на 0,41 грн за кг;

бензин — на 0,50 за л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше в районі так само дорожчала капуста та яйця.