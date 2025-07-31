На Полтавщині посадовці Держпродспоживслужби організували «чорну касу» на 4 мільйони гривень — ДБР

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 193

На Полтавщині посадовці одного із районних управлінь Держпродспоживслужби створили корупційну схему з хабарів від підприємців. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, до схеми були причетні начальник райуправління Держпродспоживслужби та бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини. Вони вимагали хабарі у підприємців, погрожуючи штрафами та блокуванням роботи. Зокрема, одного з фермерів змусили заплатити 180 тис. грн за фіктивні позитивні висновки карантинних перевірок тварин.

Гроші посадовці отримували через спеціально створені приватні фірми, які нібито надавали консультації. Загалом схема щомісячно приносила корупціонерам сотні тисяч гривень. Під час обшуків у посадовців вилучили готівку в іноземній валюті на суму майже 4 млн грн.

Обом повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди. Нині вирішують питання про тримання їх під вартою та відсторонення від посад.

Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення. Слідчі продовжують розслідування та перевіряють інших причетних до схеми.

Нагадаємо, цього місяця ДБР проводили обшуки і у керівниці обласного управління Держпродспоживслужби Яніни Аранчій.