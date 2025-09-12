У Кременчуці виконком придбав генератори у ФОП, зв’язки його ведуть до депутатів міської ради

Кременчуцький виконавчий комітет придбав для військових 11 генераторів на загальну суму у понад 371 тис. гривню. Їх мають доставити цьогоріч до 1 жовтня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю проводили без використання електронної системи — договір уклали напряму з постачальником і оприлюднили 12 вересня. Деталі угод не розкривають — їх оприлюднять через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні, йдеться в системі.

Що придбали:

Інверторний бензиновий генератор KS 2000iS — 5 шт.

Генератор дизельний QUBE QED7500XE — 6 шт.

Відомо, що виконком придбав пристрої у ФОП Дев’ятової Світлани Олегівни. За даними Clarity Project, Світлана Дев’ятова зареєстрована як підприємиця з 2023 року у Кременчуці. За цей час підписала понад сотню договорів з держзамовниками на загальну суму у майже 15 мільйонів гривень. Найбільше — з Кременчуцьким виконавчим комітетом — на понад 11 мільйонів гривень.

Додамо, що ФОП Дев’ятова раніше вже фігурувала у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» щодо закупівель мерією дронів. У 2023 році виконком замовив у ФОП дронів на суму 1 млн 70 тис. грн (на неконкурентних закупівлях).

Скриншот YouControl

Як писали журналісти, ФОП Дев’ятова пов’язана з двома іншими постачальницями дронів для мерії — ФОП Сенченко та ФОП Шаволіною, якій виконком зробив у 2023 році найбільше замовлень на дрони, на понад 7 млн грн. Зв’язки усіх цих підприємиць ведуть і до іншого постачальника дронів — Олексія Волкова. Його дружина Валерія Волкова є депутаткою Кременчуцької міської ради від партії «Слуга народу».

Бізнес-зв’язки Олексія Волкова перетинаються з іншим депутатом міськради — Сергієм Порчиряном, колегою Валерії Волкової по фракції. У 2023-му група ФОПів, пов’язана з депутатами міської ради, без конкуренції отримала підрядів на дрони на суму понад 16 млн грн.