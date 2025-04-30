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У Кременчуці розслідують можливу розтрату грошей виконкомом під час закупівлі генераторів — ухвала суду

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 332 Коментарів: 3

Як йдеться в ухвалі та на сайті Prozorro, виконком придбав 26 генераторів у ФОП Свіренко Роман Олексійович у грудні 2022 року на загальну суму 2 млн 481 тис. 630 гривень

24 квітня Крюківський районний суд не задовольнив клопотання поліції щодо тимчасового доступу до генераторів, які придбали у місті наприкінці 2022 року. Ці пристрої мали бути об'єктом товарознавчої експертизи у справі про можливу розтрату бюджетних коштів. Ймовірно, що мова йде про закупівлю виконкому на майже 2,5 млн грн. Про це стало відомо з ухвали суду та інформації з системи публічних закупівель Prozorro

Як йдеться в ухвалі та на сайті Prozorro, виконком придбав 26 генераторів у ФОП Свіренко Роман Олексійович у грудні 2022 року на загальну суму 2 млн 481 тис. 630 гривень. Пізніше техніку передали на баланс комунального підприємства, а згодом — військовим частинам. Слідчі вважають, що могло йтися про зловживання службовим становищем і завищення вартості закупівлі.

Загалом у грудні 2022 року придбали:

  • 5 шт. AGREGAT TA3200D — 324 тис. 150 грн
  • 7 шт. GENERATOR TA4100D — 519 тис. 680 грн
  • 10 шт. GENERATOR TA6700D — 1 млн 243 тис. 200 грн
  • 4 шт. LIANLONG LL8GF-4THA7200 — 394 тис. 600 грн

У січні 2024 року експертам призначили провести товарознавчу експертизу, однак для цього потрібно було оглянути самі генератори. У травні слідчі дізналися, що техніка вже передана у військові частини. Через це виникла потреба у новому судовому дозволі на доступ — однак цього разу суд відмовив.

Суд мотивував рішення тим, що в матеріалах справи не було даних для виклику представника військової частини, у чиєму володінні нині перебуває техніка. Це могло б порушити права власника, тому суддя відмовив у задоволенні клопотання.

За даними YouControl та Clarity Project, Роман Свірненко з виконкомом Кременчука уклав 53 договорів з 2017 року. Однак цей контракт у ФОП — найдорожчий з усіх.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва. 

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

З ухвал судів стало відомо, що надлишкових перерахувань постачальникам виконкомом сягає майже 10 млн гривень — понад 8,6 млн гривень щодо причепів і 1,6 млн гривень на мобільних лазнях для військових.

Також торік ми писали про те, що родина кременчуцького депутата від «Слуги народу» та їхня сусідка поставили місту бензинових генераторів та джерел живлення на 8 мільйонів. А ще приватизували комунальні приміщення у чудових локаціях міста.

ПО ТЕМІ:

КТУ та «Теплоенерго» у Кременчуці замовили генератори з переплатою в улюблених постачальників


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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: Prozorro генератори
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Коментарі: 3

5 070
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:17

Слуги народу, бгг. Зебіли, як живеться? Шашлик доїли вже?, жвачні.


4 0
1 435
Andron777:
Сьогодні, 14:41

Фіолетове шобло не буде самим собою якщо не спиНдять шось...smirk


4 0
1 423
evil:
Сьогодні, 15:35

Де арешт майна Малецького ? Як арештували майно керівника училища #26?


0 0

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