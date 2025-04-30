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Прокуратура повернула Полтавській громаді майно, яке незаконно передали в оренду

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 211

Суд скасував чотири договори — будівлі й гаражі мають повернути місту

Прокурори Полтавської окружної прокуратури відстояли інтереси територіальної громади Полтави у суді. Йдеться про незаконну оренду комунального майна, яке комунальне підприємство «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» без згоди власника передало двом харківським компаніям — ТОВ «Техдор» та ТОВ «Технобуд-дор».

Майно — це виробничі приміщення, адміністративні будівлі, гаражі тощо. Укладення угод відбулося без належної оцінки та страхування, що порушило законодавчі вимоги та інтереси громади.

У 2021 році прокуратура інформувала Полтавську міську раду про порушення, проте уповноважені органи не вжили жодних дій. Через це в липні 2022 року прокурори самостійно подали позов до суду про визнання недійсними чотирьох договорів оренди.

У першій інстанції — Господарському суді Полтавської області — в жовтні 2024 року позов відхилили. Але в апеляції, яку подали вже й міська рада та управління ЖКГ, Східний апеляційний господарський суд у квітні 2025 року скасував попереднє рішення і задовольнив позов прокуратури в повному обсязі.

Судове рішення набрало законної сили. Наразі вживаються заходи для його реального виконання.

Нагадаємо, що нещодавно Решетилівській громаді повернули понад 600 гектарів лісу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини оренда
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