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Кременчук, Споживач

Оплата за розподіл газу здійснюється в поточному місяці, за постачання газу - за попередній

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 551

 ПрАТ «Кременчукгаз» надсилає рахунки побутовим споживачам через VIBER та SMS-повідомлення. Куди звертатись, якщо ви виявили у платіжці некоректні дані

Кременчужани почали отримувати платіжки за комунальні послуги. Серед них - за постачання газу та його розподіл. Як повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз», рахунки споживачам надсилають через VIBER та SMS-повідомлення - це аналог колишніх паперових квитанцій, які раніше розносили по домівках наші контролери. В одній графі ви бачите нарахування за спожитий газ, у іншій - рахунок на оплату газорозподілу. Все - як і раніше.

На підприємстві нагадують: оплата за розподіл газу здійснюється в поточному місяці, у той час як газопостачальній компанії ви сплачуєте кошти за вже спожитий газ - тобто за попередній місяць, згідно з показниками лічильника.

«Оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ. Тобто відмінністю послуги з газорозподілу є те, що оплата за неї нараховується не за підсумками місяця (як для решти комунальних послуг), а наперед – в поточному місяці, коли діє послуга. Отже в липні споживачі сплачують за липневий газорозподіл (не за минулий місяць, як, наприклад, за воду чи тепло), а в серпні сплачуватимемо за серпень», - йдеться в повідомленні.

Із положеннями Типового договору можна ознайомитися на сайті ПрАТ «Кременчукгаз» за посиланням.

 

У той же час до редакції надходять повідомлення від кременчужан щодо некоректних даних - нібито із боргами за попередній місяць про спожитий газ. 

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» на підприємстві, із кожним випадком потрібно розбиратись окремо. Тому із запитаннями звертайтесь до Центру обслуговування споживачів Групи компаній КГ_Груп : 067 504 78 16 (Viber) або до кол-центру.

Нагадаємо, з 1 липня в компанії анонсували зміни в способі передачі показників лічильника. Відтепер їх потрібно передавати через особистий  кабінет  на сайті «Кременчукгазу» або через вайбер-бот із додаванням фото приладу обліку. 

Більшість абонентів передали показники «Кременчукгазу» через онлайн-сервіси компанії.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: газ Кременчукгаз оплата
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