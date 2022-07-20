Переселенців виселяти із навчальних закладів не будуть, але проситимуть переїхати до інших

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 340

Школи та дитсадки Полтавщини готують до нового навчального року

Навчальні заклади Полтавщини хочуть підготувати до нового навчального року, але у багатьох із них проживають вимушені переселенці.

Насильно їх виселяти з навчальних закладів Полтавщини ніхто не буде. Проте, декого проситимуть переїхати до інших закладів, щоб школи та дитсадки можна було підготувати до 1 вересня.

Про це сьогодні на онлайн-брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, з переселенцями проводитиме бесіди з пропозиціями переїхати до інших закладів.

- З понад ста закладів середньої та дошкільної освіти області переселенці, які там проживали, виїхали. Є такі заклади, де мешкало 200 переселенців, а залишилося 20. І в сусідньому закладі теж 20. Тож, можна провести оптимізацію. За законом ми не можемо примусово взяти й переселити людину з одного міста в інше. Просимо, роз'яснюємо, надаємо можливості, нагадуємо про те, що в цих же навчальних закладах будуть навчатися і їхні діти. Але примусово ніхто нікого виселяти не може й не буде, - заявив Дмитро Лунін.

Відповідаючи на питання щодо будівництва житла у Полтаві для вимушених переселенців він заявив, що «все йде за планом».

- Отримані містобудівні умови, 7,6 млн грн виділено на проєктно-кошторисну документацію. Як тільки отримаємо 30% коштів на будівництво від держави -почнемо будувати. На ці цілі виділено 80 млн грн з обласного та 80 млн грн з міського бюджету. А коли почнемо будівництво? Коли отримаємо кошти від держави. У нас війна, - зазначив Дмитро Лунін.