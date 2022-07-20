До Дня шахів у Кременчуці відбулися змагання з шахів та шашок

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 54

У Кременчуці до Міжнародного Дня шахів відбулася череда турнірів у шахово-шашковому клубі «Каїсса». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив директор Володимир Груздєв.

Першими зіграли юні шахісти, які протягом двох днів зіграли у турнірі зі швидких шахів. 21 шахіст з ДЮСШ «Авангард», клубів «Нафтохімік», «Каїсса» і ДЮСШ з Горішніх Плавнів. Вони боролися за перемогу у 9 турів з регламентом 10 хвилин на партію з додаванням 5 секунд на кожен зроблений хід.

- Спочатку здавалося, що турнір йде за накатаним сценарієм при домінуванні першорозрядників і протистояння на сьогодні з них двох найсильніших: Артема Титянюка та Володі Кібкало. І справді, до 4 туру, коли вони зійшлися очно, обидва мали по 3 перемоги. Артем, який грав білими, прагнучи отримати перевагу 2-х слонів пожертвував пішака, пішовши на неясний варіант. Згодом йому вдається її відіграти за ціною втрати ініціативи та потужної атаки суперника на його короля. Шукаючи контршанси, Артем організує прорив пішаків у ферзі і коли здається, що гра вирівнялася, втрачає пильність, підставляючи під удар човном і програє, відкриваючи супернику шлях до перемоги в турнірі, так основних суперників обидва вже встигли обіграти і натхненний Володимир наступного туру обіграв чергового Михайла Швачича. Але новий ігровий день приносить несподіваний сюрприз. Володимир Кібкало, граючи з Мирославом Кухарчуком, який відчайдушно чинить опір лідерові, хоча поки що тільки розрядник, мав зайвий пішак при різнобарвних слонах і більше часу, прагнучи чергової перемоги, замість того, щоб запропонувати нічию в теоретично нічийній позиції прострочує час і програє, даючи тепер шанс А. Титянюку, який отримав чергову перемогу, - розповів Володимир Груздєв.

До останнього туру лідери йдуть крок у крок, переграючи чергових суперників. В останньому турі Артем Титянюк грає на перемогу з Назаром Яциною та її добивається. А Володимир Кібкало проти Анни Здоровець, яка провела не найвдаліший для себе турнір і прагнула завершити його перемогою, грає пасивно, вважаючи, що у Артема Титянюка буде найкращий коефіцієнт Бухгольця, в результаті програє, залишаючись другим з 7 очками, відставши на очко від Артема Титянюка. Третім стає Віктор Якимочкін з 6 очками, що рівно провів весь турнір. Завдяки вдалому фінішу О.Здоровець стає не лише четвертою в загальному заліку, а й найкращою серед дівчаток, залишаючи другою Марину Сьоміну і третьою Марину Риндіну. Крім переможців, які отримали медалі та грамоти були нагороджені призери серед 4-х, 3-х та 2-х розрядів, а всі учасники традиційно-солодкі призи.

Вже наступного дня шахістів змінили шашисти, які змагалися у клубі «Каїса» Кубок міста у 9-ти круговому відкритому турнірі зі швейцарської системи за 16 учасників. Окрім господарів у боротьбу вступили шашисти з Козельщини, Біликів, Горішніх Плавнів та з Чигирина Черкаської області. Учасникам-чоловікам кинули виклик і дві жінки, які відчайдушно боролися в кожній партії. Перед початком турнюру учасники тепло привітали 6-кратного чемпіона міста Володимира Олексійовича Мількіна з 80-річним ювілеєм, який він відзначив напередодні. Ювіляру вручили пам'ятні призи та грамоту від мера міста за багаторічний внесок у розвиток цього виду спорту.

Турнір проходив дуже динамічно і лідери змінювалися після кожного туру. Перед останнім туром лідирували ексчемпіон Кременчука Едуард Бегма та Володимир Гірний із Чигирина з 6 очками і слідом за ними новоспечений ювіляр Володимир Мількін з Анатолієм Остапченком з Козельщини з 5,5 очками. В останньому турі обидва Володимири ділять очки навпіл, Едуард Бегма уступає кандидату в майстри спорту Володимиру Ільченку з Горішніх Плавнів, а Анатолій Остапченко перемагає свого земляка Юрія Гармаша і стає переможцем турніру і володарем Кубка з 6,5 очками.

Гірського за коефіцієнтом. Серед 4-х учасників, набравши 6 очок, серед яких кременчужани В. Мількін та Е. Бегма, а також Василь Перепилиця з Козельщини, найкращим знову ж таки за коефіцієнтом та третім у загальному заліку стає Ігор Дьяченко з Біликів. Призери Кубка здобули медалі та грамоти від підрозділу «Спорт для всіх» Управління спорту та молоді Кременчука. Гості турніру відзначили його чітку організацію, у чому ж заслуга фахівців даного підрозділу. Цього ж дня прийшли добрі новини з Горішніх Плавнів, де відбувся шаховий бліц-турнір на честь Міжнародного Дня шахів, у якому відзначилися шахові тренери з Кременчука; перший Андрій Зазуляк і третій – Тарас Дацюк, який пропустив на друге місце за коефіцієнтом Бухгольця одного з господарів – Дмитра Ковтуна. 5 кращих із 22-х учасників там же замкнув переможець кременчуцького турніру Артем Титянюк.