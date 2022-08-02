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«Зараз хороший час навчитися»: у Кременчуці проходять військові навчання

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 294

 Долучитися до безкоштовних тренувань може кожен охочий 
Якщо воїн очима дивиться у небо - піде у Вальгаллу (зала в якій за божим вибором спочивають звитяжні воїни після їхньої смерті), якщо боком - піде по траві до дружини та матері.

Про це повір'я, на одному з тренінгів із надання домедичної допомоги розповів інструктор з позивним Дяшкін. Знання з надання допомоги собі та побратимам не менш важливі за знання з тактики ведення бою та володіння зброєю. Наприклад, для евакуації одного пораненого бійця долучають близько 8 осіб, а це в умовах запеклого ведення бою, величезні втрати як у часі, так і особовому складі.

Як долучитися: зателефонувати 097-910-6014 або написати у групу ДФТГ-12.

Хочеш миру – готуйся до війни: У Кременчуці навчають піхотній тактиці

«Зараз хороший час, щоб навчитися»

- Моя основна задача - навчити людей користуватися тактичною медициною та пересуваннями. А головне дати спробувати на практиці. Хай краще тут будуть виникати питання: як правильно перевернутися та накласти джгут. Плюс це треба провести через тіло. Зараз ми «на легке», а уявіть, якщо на нас буде бронежилет та повна амуніція? То це буде ще важче. 

Якби була можливість, то хотів би, щоб усі спробували опрацювати у повній амуніції. Адже ти потім так не зігнешся, як зараз.

Моя задача - максимально навчити надавати домедичну допомогу. Коли люди потрапляють у начальний центр, то на це виділяють не так багато часу. Там інші задачі – готують спеціалістів. Зараз хороший час, щоб навчитися цьому. Плюс це згодиться у мирному житті.

 

«Групи один від одного приховані»

Раніше тренування та навчання приходили на відкритій місцевості, типу стадіону. Проте, як ти можеш реалізувати задачу, якщо ти до неї морально готовий.

- Тренування проходили на майданчику, проте останнім часом перекинули ДФТГ на природу. Це умовлене тим, що природа більш наближена до місцевості проведення бойових дій. Майданчик себе вичерпав. При цьому дуже шкутильгає комунікація. Одна справа, коли ви, наприклад, на стадіоні бачите один одного, коли пересуваєтеся, то тут складна рельєфність, іноді групи один від одного приховані. Доводиться комунікувати, плюс це навчає обирати позиції для укриття, пересування. Воно більш реалістично.

  

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Таня Красельникова
Теги: вишкіл домедична допомога навчання ДФТГ
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