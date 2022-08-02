На Кременчуччині пізно ввечері 1 серпня зникла 11-річна дівчинка

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 410

Рідні не змогли її самостійно знайти і звернулися до поліції

1 серпня близько 22.50 до відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького районного управління поліції за допомогою звернулася місцева родина і повідомила про зникнення їх 11-річної доньки.

Поліцейським рідні пояснили, що дитина зникла близько 21.00, а самостійні пошуки результату не дали.

Отримавши інформацію про зникнення дитини, до її пошуків долучилася максимальна кількість поліцейських Глобинщини. За пів години вони розшукали дівчинку неподалік від будинку.

Наразі із нею все гаразд. Обставини події з’ясовують працівники ювенальної превенції.