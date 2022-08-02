Як минула доба у Кременчуцькому районі

У Кременчуцькому районі, Кременчуці та Горішніх Плавнях доба минула доволі спокійно.
Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Він зазначив, що за добу правоохоронці зафіксували 6 випадків відносно осіб у стадії алкогольного сп'яніння, а також склали 2 адміністративних протоколи відносно водіїв, які кермували автомобілями напідпитку.
Водночас протягом доби пожеж та інших надзвичайних подій зі сфери ДСНС не зафіксовано.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер