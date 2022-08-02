Як минула доба у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 254

Без особливих і резонансних правопорушень та пожеж

У Кременчуцькому районі, Кременчуці та Горішніх Плавнях доба минула доволі спокійно.

Про це під час ранкового брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

Він зазначив, що за добу правоохоронці зафіксували 6 випадків відносно осіб у стадії алкогольного сп'яніння, а також склали 2 адміністративних протоколи відносно водіїв, які кермували автомобілями напідпитку.

- Затримали 3 особи, які зберігали чи мали на меті збути наркотичні засоби. Відносно них порушено кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України, - додав Олег Лєднік.

Водночас протягом доби пожеж та інших надзвичайних подій зі сфери ДСНС не зафіксовано.