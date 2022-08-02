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Сергій Миткалик

«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців

Сьогодні, 11:01
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У реєстрі майже 150 000 профілів

Знущався, приходив додому, ставив філософські питання, командував у разі незгоди – розстріляти на місці. Так описує одного з російських командирів родина із Бучі, що мешкає поблизу вулиці Яблунської і там пережила окупацію. У спілкуванні з журналістами бучанці пригадали, що окупант сам назвав свій вік. Вони ж запам’ятали його ім’я та підрозділ. Так вдалося ідентифікувати, що сержантом Нікітою був 25-річний Нікіта Олексійович Акімов із 64-ї мотострілецької бригади. За «бучанську різню» сержант Нікіта відповідатиме вже на Божому суді – у квітні його відправили з Харківщини 200-м. Однак сотні інших воєнних злочинців чекає суд тут.

Скільки їх?

Точну кількість російських військових, чия нога ступала на українську землю з 24 лютого порахувати майже неможливо. РФ приховує реальну інформацію про людські ресурси. Але за оцінкою нашого Генштабу, мова йде про 330 тисяч. На Карті російських військових злочинців, яку разом зі Слідство.Інфо розробив Антикорупційний штаб, нам вдалося зібрати трохи менше половини – майже 147 000 російських військових злочинців.

Над деякими з них в Україні вже навіть тривають суди – і є перші вироки. Однак, після перемоги необхідно буде ідентифікувати абсолютно всіх, адже непокаране зло лише зростає. Як же це зробити?

Історія виникнення Карти

На початку повномасштабної війни перед Антикорупційним штабом постала нелегка задача: ми більше не могли займатись тим, чим займались раніше (це було неактуально), але ми мали якось допомогти рідній країні, яка опинилась у жахливій війні.

Ми вирішили, що варто робити те, що добре вміємо: діджитал-інструменти. Одним із таких інструментів стала Карта військових злочинців, яку спільно зробили зі Слідство.Інфо. Зрештою, вже 4 травня ми презентували спільний діджитал-продукт, який поєднує в собі:

  • Реєстр російських військових, ідентифікованих в Україні
  • Карту російських військових частин, які ведуть війну в Україні
  • Розслідування та аналітику щодо злочинів росіян в Україні
  • Юридичне роз’яснення покарань російських військових злочинців.

Щодня наші аналітики шукають імена, фото та інші дані російських військових злочинців в Україні та наповнюють реєстр. І так щонайменше 148 тисяч разів!

Чим наш ресурс унікальний

Наш публічний інструмент RussianWarCriminals має найбільшу базу російських військових злочинців. Наприклад, в перші місці РНБО запустила сайт «Окупант», який в оперативному режимі надавав інформацію про військовополонених збройних сил країни-агресора. Інформації про російських військових він містив значно менше, і вже, здається, припинив свою роботу. У червні Офіс президента створив «Книгу катів українського народу» – збірка верифікованих даних військовослужбовців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України. Наразі сайт містить інформацію про всього-на-всього 700 військових.

Тому «Карта російських військових злочинців» – це значно повніший публічний ресурс, представлений трьома мовами. Ми як громадська організація значно гнучкіші до збору доказів, маємо налагоджені джерела інформації, використовуємо офіційні та неофіційні ресурси, маємо зворотній зв’язок, де кожен охочий може надати інформацію. За час існування реєстру отримали більше 100 звернень від українців, які допомогли з ідентифікацією.

Реєстр і Ко

Крім самого реєстру, на сайті є не менше важливі розділи, якими ми пишаємося. Приміром це «розслідування». З перших днів війни журналісти-розслідувачі, які до цього розповідали про корупцію, почали публікувати та ідентифіковувати рашиських вбивць. Розслідувань було так багато, що ми вирішили всю інформацію зібрати в одній базі. Майже кожне розслідування тепер можна знайти на сайті у відповідному розділі.

23 травня оголосили перший вирок російському солдатові за воєнні злочини. Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, а також вбивстві цивільного. Мова йде про 21-річного сержанта збройних сил російської федерації Вадима Шишимаріна.

Нині ми почали колекціонувати вироки, пояснюючи юридичні складнощі притягнення до відповідальності та масштаби збору доказів для доведення до вини. Ми прагнемо, щоб кількість вироків дорівнювала кількості військових рф.

Процес самого фіксування злочинів не є простий.

Наші плани

Ми плануємо зосередитись на ідентифікації і зборі інформації про російських військових. Незважаючи на те, що війну в інформаційному просторі все більше витісняють інші новини, наша мета продовжувати інформувати суспільство про злочини, які вчиняють російські військові. Кожен має понести покарання. І саме спільними зусиллями ми це можемо зробити. Тому, якщо ви пережили окупацію і запам’ятали якусь інформацію про злочинців, поділіться нею. Можливо ваші кати вже є в реєстрі, але не вистачає доказів їхньої причетності.

Сергій Миткалик, Голова правління ГО «Антикорупційний штаб», заступник Голови Громадської ради при НАЗК

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Теги: війна НАЗК
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«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
Сьогодні, 11:01
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