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Кременчук, Воїни світла

Військові прохають називати вулиці Кременчука на честь загиблих героїв

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 535

 

До редакції звернулося кілька захисників України

До редакції Телеграфа звернувся Сергій Боярцев, він військовий та побратим загиблого льотчика Сергія Мехеди. Чоловік розповів, що спілкувався з Сергієм до останнього дня, а про смерть друга дізнався з наших новин. Не дивлячись на труднощі з інтернетом, він зміг переслати дві петиції для розміщення на сайті Кременчуцької міської ради, проте їх не опублікували.

- 26 та 30 червня на сайт міської ради Кременчука я двічі подавав петицію з пропозицією назвати одну з вулиць нашого міста іменем земляка. На жаль, чиновники міської ради, порушуючи «Закон України про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції», не спромоглися розмістити мою петицію для обговорення на сайті міської ради, а також не надали мені відповіді протягом 3 діб (пройшло вже 23 доби!). Крім того, виявляється, що після 26.02.22 року на сайті міської ради чомусь не зафіксовано жодної петиції, у що не дуже віриться і виникають недобрі підозри.

Довелося написати листа з пропозиціями в комісію з перейменування вулиць Кременчука. Завдяки цьому, деякі з моїх пропозицій внесли до списку вулиць для перейменування, але внесли цікаво. Є вулиці, які мають лише 2-3 варіанти для перейменування, а пропозицію щодо вулиці Сергія Мехеди включили тільки (!) до списку для перейменування вулиці генерала Жадова, де поряд є імена не менш гідних осіб! Це що знущання? - додав краєзнавець, письменник Сергій Бояренцев.

На прощанні з воїном Дмитром Кобеляцьким побратими десантника також виявили бажання, щоб вулицю називали на честь загиблого Героя.

- Хочу. Щоб депутати знали, щоб у нас були не якісь вулиці квіткові, а вулиці названі на честь Героїв. Щоб люди йшли та питали: Чия ця вулиця? А це вулиця Дімки Кобеляцького. І хай розповідають історії про Героїв, які безпосередньо захищали місто та Україну. Щоб діти пишалися, що батько захищав країну, - розповів військовий з позивним підполковник Невський.

Нагадаємо, що Кременчуці триває голосування за перейменування перших 30 вулиць. Голосування триває до 7 серпня. Встигніть віддати свій голос.

Віддай свій голос: стартує голосування за перейменування вулиць у Кременчуці
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла перейменування
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