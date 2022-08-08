IT-спільнота долучається до перейменовування «росії» на «країна-терорист»

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Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українську та світову IT-спільноту підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState. Про це повідомив очільник Мінцифри повідомив у Телеграмі.

- Закликаю українське та світове IT-ком’юніті підтримати флешмоб #RussiaIsATerroristState, - написав Федоров.

За словами очільника Мінцифри, ініціативу запустили українські айтішники. Ціль флешмобу – на всіх сайтах та онлайн-системах, де є можливість вибрати країну або мову, змінити назву «росії» на «країна-терорист». Адже країна, яка обстрілює мирні міста, скоює воєнні злочини та ставить весь світ на поріг ядерної війни, не заслуговує називатися по-іншому.

Перші результати флешмобу Федоров показав за допомогою скрінів. Очільник Мінцифри просить переслати цей пост знайомим девелоперам та айтішникам.