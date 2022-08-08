Максим Лю та Ленур Теміров із Кременчука завоювали срібло Гран-прі у Німеччині

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 114

Збірна України з греко-римської боротьби виграла 14 медалей та стала переможцем командного заліку Гран-прі Німеччини у Дортмунді. Серед учасників змагань був кримський татарин Ленур Теміров, який представляє Кременчук, а також кременчужанин Максим Лю. Наші спортсмени завоювали срібні нагороди у ваговій категорії до 67 кг та до 63 кг відповідно.

Чемпіоном змагань у Німеччині став Андрій Кулик. Він виступає у ваговій категорії до 72 кг.

Срібні нагороди здобули Корюн Саградян (до 55 кг), Владислав Кузько (до 60 кг), Максим Лю (до 63 кг), Ленур Теміров (до 67 кг), Максим Євтушенко (до 72 кг), Мадамін Мірзоєв (до 82 кг).

Бронзовими призерами турніру стали Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Євген Дубовик (до 72 кг), Артур Політаєв (до 77 кг), Ясаф Зейналов (до 77 кг), Володимир Яковлєв (до 82 кг), Сергій Омелін (до 97 кг).

Для збірної України турнір у Німеччині став одним із етапів підготовки до чемпіонату світу-2022, який пройде у Белграді 10-18 вересня.