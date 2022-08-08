Куди звертатися кременчужанам, якщо їхні рідні у полоні

Роз'яснення від КРВА
Щоб дізнатися про стан здоров'я захисників і захисниць, які потрапили у полон, рідним потрібно звертатися до місць їхнього призову.
Про це сьогодні повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
Якщо ваша рідна людина потрапила у полон, то треба звернутися до місця їхнього призову - територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер