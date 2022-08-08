Куди звертатися кременчужанам, якщо їхні рідні у полоні

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 0

Щоб дізнатися про стан здоров'я захисників і захисниць, які потрапили у полон, рідним потрібно звертатися до місць їхнього призову.

Про це сьогодні повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

Якщо ваша рідна людина потрапила у полон, то треба звернутися до місця їхнього призову - територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

- Якщо ж захисник чи захисниця служить у Національній Гвардії, то відповідно звертатися треба до них, - прокоментува очільник КРВА.