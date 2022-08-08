Розпаковка: журналіст «Телеграфа», який боронить незалежність у лавах ЗСУ, показав каску

Вчора, 19:31 Переглядів: 574 Коментарів: 1

Наш колега, журналіст «Кременчуцького Телеграфа», з перших днів повномасштабного наступу росії боронить Україну. З 24 лютого він змінив написання новин та вир інформації на піксельну форму та зброю. Всю військову амуніцію він придбав або за власні кошти або залишилося запаси з 2014 року. За підтримки небайдужих ми частково зібрали кошти на каску.

Дякуючи волонтерам Віталію Смірнову, зірці Кварталу Катерині Нікітіній та громадської організації Ліга життя - каску передали безкоштовно. Тому, порадившись у редакції, зібрані 11 000 грн перерахували на картку Віталія Смірнова, щоб наблизити його до придбання бандероавтомобіля.

Журналіст отримав каску та влаштував розпаковку, щоб показати вам, як виглядає каска, яку допомагали знайти. Разом із каскою військовий з позивним Відьмак отримав газету ТелеграфЪ з побажаннями. До речі, це крайній номер видання, яке вийшло у перший день повномасштабної російсько-української війни 24 лютого. Що з цього вийшло - дивіться у розпаковці:)