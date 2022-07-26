Терміново збираємо кошти на каску для журналіста «Телеграфа», який боронить незалежність у лавах ЗСУ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 345

Наш колега, журналіст «Кременчуцького Телеграфа», з перших днів повномасштабного наступу росії боронить Україну. З 24 лютого він змінив написання новин та вир інформації на піксельну форму та зброю.

Всю військову амуніцію він придбав або за власні кошти або залишилося запаси з 2014 року.

Наразі військовому потрібна хороша каска, яка коштує 19 500 грн.

Картка для допомоги ПриватБанк: 5168 7456 0933 2124 (Альона Душенко). У зазначенні платежу вказуйте «на каску».