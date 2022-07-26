Терміново збираємо кошти на каску для журналіста «Телеграфа», який боронить незалежність у лавах ЗСУ

Наш колега, журналіст «Кременчуцького Телеграфа», з перших днів повномасштабного наступу росії боронить Україну. З 24 лютого він змінив написання новин та вир інформації на піксельну форму та зброю.
Всю військову амуніцію він придбав або за власні кошти або залишилося запаси з 2014 року.
Наразі військовому потрібна хороша каска, яка коштує 19 500 грн.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер