Скільки лунала повітряна тривога на Полтавщині від початку великої війни

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 705 Коментарів: 1

Наша область - на 12 місці

Від початку повномасштабного вторгнення Полтавщина провела у повітряних тривогах 6 днів, 12 годин та 7 хвилин. Про це повідомляє контент-маркетингова агенція Top Lead. Станом на 25 липня сирену вмикали 163 рази. Найчастіше повітряну тривогу оголошували в Харківській області - 350 разів. Загалом вона тривала майже 12 діб. Серед лідерів за сумарною тривалістю знаходяться Чернігівська, Житомирська, Харківська, Запорізька області та Київ.

Автор: Олеся Данилова

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