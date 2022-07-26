Скільки лунала повітряна тривога на Полтавщині від початку великої війни

Від початку повномасштабного вторгнення Полтавщина провела у повітряних тривогах 6 днів, 12 годин та 7 хвилин.
Про це повідомляє контент-маркетингова агенція Top Lead. Станом на 25 липня сирену вмикали 163 рази.
Найчастіше повітряну тривогу оголошували в Харківській області - 350 разів. Загалом вона тривала майже 12 діб. Серед лідерів за сумарною тривалістю знаходяться Чернігівська, Житомирська, Харківська, Запорізька області та Київ.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер