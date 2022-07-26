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Кременчук, Надзвичайні новини

Про ситуацію у Кременчуцькому районі та виплати постраждалим від ракетного удару по «Амстору»

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 366

 

Оперативна ситуація на Кременчуччині напружена, але доба пройшла спокійна

Минулої ночі тричі лунала повітряна тривога, тож ситуація залишається напруженою, але прильотів не було, отже можна сказати, що доба пройшла спокійно.

З такої новини розпочав свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, кримінальна ситуація в районі стабільна та контрольована, пожеж та інших надзвичайних подій не було.

Громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо двох правопорушників складені адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства.

Вчора поліцейські затримали чотирьох водіїв напідпитку, по яким складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані вони можуть залишитись і без автівок, адже у умовах воєнного стану їхні автомобілі дозволено вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу у Кременчуцькому районі затримали одну особу за підозрою у зберіганні наркотичних речовин.

Очільник РВА повідомив, що постраждалі та родини загиблих в ТЦ «Амстор» почали отримувати матеріальну допомогу від місцевої влади. 

- З вчорашнього дня держказначейство почало пропускати платежі по виплатам родинам загиблих та постраждалим від ракетного удару російської армії по «Амстору». Тож люди вже отримують допомогу, - заявив Олег Лєднік.

На питання щодо приїзду на руїни «Амстору» журналістів, які були замовлені росією для пошуку військової техніки та зброї, про що вчора заявляв міський голова Віталій Малецький, начальник РВА відповів, що йому про такі факти нічого не відомо.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Амстор виплати поліція
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