У Полтаві водій врізався у стовп і загинув

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Чоловіку був 51 рік

25 липня близько 22.10 на вулиці Європейській у Полтаві 51-річний полтавець за кермом авто Toyota Korola зіткнувся з електроопорою. За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок ДТП водій загинув на місці. За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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