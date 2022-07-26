У Полтаві водій врізався у стовп і загинув

25 липня близько 22.10 на вулиці Європейській у Полтаві 51-річний полтавець за кермом авто Toyota Korola зіткнувся з електроопорою.
За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок ДТП водій загинув на місці.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер