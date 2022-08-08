Українські біженці у Франції можуть отримати компенсацію за оренду житла

Фонд допомоги сім'ям (CAF) компенсує витрати українцям, котрі переїхали під час війни до Франції. Гроші на оренду житла можна отримувати до кінця терміну свого перебування у цій країні.
Щоб отримати допомогу від CAF українцям потрібно створити обліковий запис на сайті організації за посиланням - https://www.caf.fr/
Для цього необхідно мати такі документи:
CAF повертає частину оренди безпосередньо власнику житла, а різницю орендар сплачує самостійно.
Обчислити приблизну суму субсидії можна на сайті CAF, вказавши інформацію про фінансовий стан та орендоване житло.
Розмір допомоги залежить від таких факторів:
Загалом розмір допомоги у Франції українцям, які мають статус тимчасового захисту, становить (крім компенсації за житло), 6.8 євро на день на дорослу людину (200 євро на місяць).
За оренду держава приблизно компенсує ще 220 євро на місяць. Для маленьких дітей, багатодітних сімей та осіб з інвалідністю призначається додаткова індивідуальна матеріальна допомога.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер