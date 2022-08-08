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Українські біженці у Франції можуть отримати компенсацію за оренду житла

Вчора, 20:02 Переглядів: 292

 

Що для цього потрібно

Фонд допомоги сім'ям (CAF) компенсує витрати українцям, котрі переїхали під час війни до Франції. Гроші на оренду житла можна отримувати до кінця терміну свого перебування у цій країні.

Щоб отримати допомогу від CAF українцям потрібно створити обліковий запис на сайті  організації за посиланням - https://www.caf.fr/ 

Для цього необхідно мати такі документи:

  • декларація про доходи членів сім’ї та сплату податків за останній рік;
  • довідка про оренду, склад сім’ї;
  • банківські реквізити;
  • копія дозволу на тимчасовий захист у Франції.

CAF повертає частину оренди безпосередньо власнику житла, а різницю орендар сплачує самостійно.

Обчислити приблизну суму субсидії можна на сайті CAF, вказавши інформацію про фінансовий стан та орендоване житло.

Розмір допомоги залежить від таких факторів:

  • вартість оренди;
  • площа та тип житла;
  • кількість та вік людей, що там проживають;
  • сімейний стан;
  • заробітна плата орендаря.

Загалом розмір допомоги у Франції українцям, які мають статус тимчасового захисту, становить (крім компенсації за житло), 6.8 євро на день на дорослу людину (200 євро на місяць).

За оренду держава приблизно компенсує ще 220 євро на місяць. Для маленьких дітей, багатодітних сімей та осіб з інвалідністю призначається додаткова індивідуальна матеріальна допомога.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: prostir.ua
Теги: оренда компенсація біженці Франція
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