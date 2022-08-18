Тепер посвідчувати заповіти військових можуть їхні командири

Кабмін ухвали зміни до постанови №491 від 11.05.2011 р.
Відтепер посвідчувати заповіти військових мають право не лише нотаріуси, в й командири відповідних збройних формувань. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Відповідні зміни до постанови «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» від 11 травня 2011 р. №491 ухвалив Кабмін.
Відповідно до внесених змін, для посвідчення заповіти під час дії воєнного стану дозволяється звертатися не лише до нотаріусів:
Вказані категорії громадян можуть звертатися для посвідчення до командирів (начальників) відповідних формувань (органів) та інших уповноважених таким командиром (начальником) осіб.
Після посвідчення заповіту, його мають надіслати через Генштаб ЗСУ, Міноборони або інший відповідний орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу, які забезпечать реєстрацію заповіту нотаріусами у Спадковому реєстрі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер