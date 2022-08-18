Тепер посвідчувати заповіти військових можуть їхні командири

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Кабмін ухвали зміни до постанови №491 від 11.05.2011 р.

Відтепер посвідчувати заповіти військових мають право не лише нотаріуси, в й командири відповідних збройних формувань. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Відповідні зміни до постанови «Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі» від 11 травня 2011 р. №491 ухвалив Кабмін.

Відповідно до внесених змін, для посвідчення заповіти під час дії воєнного стану дозволяється звертатися не лише до нотаріусів:

військовим ЗСУ та інших утворених згідно із законодавством військових формувань;

правоохоронцям та працівникам органів цивільного захисту, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф.

Вказані категорії громадян можуть звертатися для посвідчення до командирів (начальників) відповідних формувань (органів) та інших уповноважених таким командиром (начальником) осіб.

Після посвідчення заповіту, його мають надіслати через Генштаб ЗСУ, Міноборони або інший відповідний орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу, які забезпечать реєстрацію заповіту нотаріусами у Спадковому реєстрі.

- Міністерство юстиції має передати заповіт нотаріусі протягом 2 днів після його отримання, а він, своєю чергою, протягом 3 днів внести його до Спадкового реєстру, - пояснили у Мінюсті.

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